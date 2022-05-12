  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (四) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a　售約3,524元

科技 13:23 2022/05/12

分享：

分享：

Google於本年度開發者大會上推出Pixel 6平價a系列版本Pixel 6a，同樣搭載Google自家Tensor處理器。（Google官網）

Google去年推出的Pixel 6 Pro及Pixel 6大受歡迎，Google於本年度開發者大會上乘勝追擊，推出Pixel 6平價a系列版本Pixel 6a，同樣搭載Google自家Tensor處理器，定價為449美元（約3,524港元）。

外觀方面，Pixel 6a與Pixel 6一樣，擁有獨特的雙色外殼。屏幕則縮小到6.1吋，與Pixel 5大小相若。

【Google開發者大會】Google增私隱安全　推虛擬卡功能　自己資料自己掌控

Pixel 6a搭載與旗艦Pixel 6系列相同的Tensor處理器，支援5G網絡及配備Titan M2芯片，提高安全性，而且可以進行高效能的工作，例如離線即時語音翻譯。Google硬件部門高級副總裁Rick Osterloh表示，這價位的手機能夠搭載Tensor芯片是一大突破，比起其他手機多數使用的Snapdragon芯片，Tensor的表現更為突出。

另外，Pixel 6a配備6GB記憶體和128GB儲存空間，電池容量為4,306mAh，可以在省電模式下使用72小時。

【Google開發者大會】Google AR眼鏡　實時翻譯語音成字幕

至於鏡頭方面，Pixel 6a與5a一樣，採用後置雙鏡頭，主鏡頭為1,220萬像素，副鏡頭為1,200萬像素的超廣角鏡頭，而前置鏡頭則具有800萬像素。Pixel 6a則配備了進化版的「魔術擦膠」照片編輯功能，可以去除照片上多餘的雜物，以及調整色彩和亮度，其Real Tone功能可更有效地捕捉膚色的細微差別。

值得留意的是，Pixel 6a將獲得爲期5年的安全性更新保證，7月21日在Google美國及台灣等官網開放預購（不包括香港）， 7月28日正式上市，設有黑、白、綠色外殼選擇。

【Sony新機】全球首款配備無段變焦遠攝鏡頭手機   Sony Xperia 1 IV登場

責任編輯：吳嘉雯

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google開發者大會】Google I/O 2022重點預測　平價手機Pixel 6a同場亮相？
2022/05/11
【Google開發者大會】Google I/O 2022重點預測　平價手機Pixel 6a同場亮相？
【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
今日
【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
【Google開發者大會】優化Workspace功能　增安全保障免開帶毒文件
今日
【Google開發者大會】優化Workspace功能　增安全保障免開帶毒文件
【Google開發者大會】Google 搜尋重視本地化靠圖片搜尋附近美食　地圖增環保路線
今日
【Google開發者大會】Google 搜尋重視本地化靠圖片搜尋附近美食　地圖增環保路線

你可能感興趣

【Google開發者大會】Google I/O 2022重點預測　平價手機Pixel 6a同場亮相？
19:46 2022/05/11
【Google開發者大會】Google I/O 2022重點預測　平價手機Pixel 6a同場亮相？
【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
今日 03:09
【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
【Google開發者大會】優化Workspace功能　增安全保障免開帶毒文件
今日 09:00
【Google開發者大會】優化Workspace功能　增安全保障免開帶毒文件
科技產品 硬件 Google 智能手機 處理器

下一篇文章

【網絡規範】歐盟擬要求Google、Meta　刪除線上兒童色情內容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款