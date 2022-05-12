【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a　售約3,524元

▲ Google於本年度開發者大會上推出Pixel 6平價a系列版本Pixel 6a，同樣搭載Google自家Tensor處理器。（Google官網）

Google去年推出的Pixel 6 Pro及Pixel 6大受歡迎，Google於本年度開發者大會上乘勝追擊，推出Pixel 6平價a系列版本Pixel 6a，同樣搭載Google自家Tensor處理器，定價為449美元（約3,524港元）。

外觀方面，Pixel 6a與Pixel 6一樣，擁有獨特的雙色外殼。屏幕則縮小到6.1吋，與Pixel 5大小相若。

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Pixel 6a搭載與旗艦Pixel 6系列相同的Tensor處理器，支援5G網絡及配備Titan M2芯片，提高安全性，而且可以進行高效能的工作，例如離線即時語音翻譯。Google硬件部門高級副總裁Rick Osterloh表示，這價位的手機能夠搭載Tensor芯片是一大突破，比起其他手機多數使用的Snapdragon芯片，Tensor的表現更為突出。

另外，Pixel 6a配備6GB記憶體和128GB儲存空間，電池容量為4,306mAh，可以在省電模式下使用72小時。

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至於鏡頭方面，Pixel 6a與5a一樣，採用後置雙鏡頭，主鏡頭為1,220萬像素，副鏡頭為1,200萬像素的超廣角鏡頭，而前置鏡頭則具有800萬像素。Pixel 6a則配備了進化版的「魔術擦膠」照片編輯功能，可以去除照片上多餘的雜物，以及調整色彩和亮度，其Real Tone功能可更有效地捕捉膚色的細微差別。

值得留意的是，Pixel 6a將獲得爲期5年的安全性更新保證，7月21日在Google美國及台灣等官網開放預購（不包括香港）， 7月28日正式上市，設有黑、白、綠色外殼選擇。

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責任編輯：吳嘉雯

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