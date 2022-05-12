▲ 【互聯網監管】外電：劉鶴下周料出席政協數字經濟專題會議 百度等獲邀

市場早前傳出內地在五一假期後召科企開座談會，引發市場憧憬中國當局將停止對科技行業的監管整頓。彭博最新引述消息指，政協全國委員會下周將舉行專題協商會，百度 （09888） 李彥宏等科企負責人獲邀出席，國務院副總理劉鶴也有機會參與會議，惟未知會議會否涉及具體政策出爐。

報道指，下周的專題協商會是否令行業現有政策帶來實質改變尚不清楚，而會議日程可能因疫情等因素而調整。過去一年多來，中國對互聯網公司的整頓，導致幾乎所有大型科技公司的估值均遭重創，而此次會議針對更廣泛的數字經濟議題，但外界仍關注在互聯網監管等方面會否透露更多政策訊號。

今年4月，全國政協已召開「推動數字經濟持續健康發展」的專題調研遠程視像會議，為5月專題協商會做準備。

中共核心中央政治局會議同月提及，將推出促進平台經濟健康發展措施，支持常態化監管，但迄今未見具體措施落實。

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