  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (四) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】外電：劉鶴下周料出席政協數字經濟專題會議　百度等獲邀

股市 12:35 2022/05/12

分享：

分享：

【互聯網監管】外電：劉鶴下周料出席政協數字經濟專題會議　百度等獲邀

市場早前傳出內地在五一假期後召科企開座談會，引發市場憧憬中國當局將停止對科技行業的監管整頓。彭博最新引述消息指，政協全國委員會下周將舉行專題協商會，百度 （09888） 李彥宏等科企負責人獲邀出席，國務院副總理劉鶴也有機會參與會議，惟未知會議會否涉及具體政策出爐。

報道指，下周的專題協商會是否令行業現有政策帶來實質改變尚不清楚，而會議日程可能因疫情等因素而調整。過去一年多來，中國對互聯網公司的整頓，導致幾乎所有大型科技公司的估值均遭重創，而此次會議針對更廣泛的數字經濟議題，但外界仍關注在互聯網監管等方面會否透露更多政策訊號。

今年4月，全國政協已召開「推動數字經濟持續健康發展」的專題調研遠程視像會議，為5月專題協商會做準備。

中共核心中央政治局會議同月提及，將推出促進平台經濟健康發展措施，支持常態化監管，但迄今未見具體措施落實。

中國據報五一假期後召科企開座談會、憧憬放寬整頓　阿里巴巴騰訊美團預料受邀，可見【下一頁】

相關文章：

【互聯網監管】官媒：中央政治局支持平台經濟表述非同尋常　「由非常態化集中管理走向市場化」

【中國經濟】習近平主持中央政治局會議　推措施支持平台經濟規範健康發展、未再提防止野蠻增長

【科網反壟斷】習近平今年2月批資本無序擴張、平台經濟野蠻生長引問題　加快推進反壟斷法

【互聯網監管】滴滴：從美國退市才能完成中國審查和整改　重申暫不會申請其他交易所上市

中國市場 港股 經濟 李彥宏 劉鶴

上一篇文章

【內房危機】融創中國首次違約　消息：考慮境外債務展期、引入戰投
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款