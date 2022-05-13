【理財智慧】 去旅遊都要留意入境要求 冇COVID-19保險 唔比入境? 一文了解現時旅保對COVID-19保障

隨著各國開始放寬入境限制，開始允許已經接種疫苗的非該國公民的人士入境；香港也開始放寬有關限制，只需要在指定酒店隔離7日 ( 雖然都不容易訂到) ，現時隔離酒店只可預訂到7月底，期望7月後不用再隔離。但現時對於出境及入境各國都有不同的要求，甚至要求購買一定額度旅遊保險才可入境，本文便會介紹現時旅遊保險對於新冠的保障和部分國家和地區的入境要求。

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出境內地及澳門

現時出境內地及澳門時算是最嚴厲的額外核酸測試，需要於香港機場進行額外的新冠測試，只限八小時前的指定地方核酸測試。因此如果前往的讀者，相信真的要預留6-8小時的時間前往機場進行檢測，抵達後也需要進行最少14日的隔離，以澳門為例，需要在出發前預計酒店，隔離14日後，再在澳門7日才可以經澳門前往珠海。

投保Covid-19旅遊保險才可以入境

現時有部分國家和地區要求旅客入境前需要購買包括COVID-19醫療保障的旅遊保險，包括柬埔寨、泰國、菲律賓等地，都是一些港人常去的東南亞地區，保額要求由一萬美元到三萬五美元不等，主要是希望如果旅客不幸在當地染疫，可以前往當地私家醫院就醫。同時，新加坡也要求未有接種任何疫苗的人士，如果入境當地都需要購買COVID-19醫療保障的旅遊保險，因此出發前要留意。

旅遊保險

旅遊保險分為一次性及一年期的，主要都是保障旅行前及在當地不幸遇上意外的損失。旅遊保險不是一項必需品，只是為投保人在旅行期間提供額外的保障，但在疫情和熔斷機制的情況下，航班隨時會因為不同的原因廷誤和取消，一份旅遊保險起碼可以為自己提供額外的保障，即使最後claim不足，都起碼多一份保障，特別是滯留異地的話。

曾經有一年在美國紐約遇上百年一遇大雪，整個機場都要停運，以致需要在當地多留三日，直到機場重開，幸好當日有買旅遊保險，之後三日的大部分洗費都可以獲得賠償，包括吃、住的費用。

Covid-19保障

現時大部分旅遊保險都提供額外保障，包括我提供新冠肺炎緊急醫療費用、旅程取消、旅程延誤及隔離津貼，讓您在外遊時備受保障，減少因疫情隨時帶來的損失。但大部分均要求投保人需要接種疫苗才會提供有關的保障。但仍有部分保險公司列明不會提供因COVID-19引起的損失，因此投保前要留意清楚，如果價錢差不多的話，寧願買一份有額外保障的旅遊保險。

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責任編輯：陳佳恩