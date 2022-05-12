【Google開發者大會】Google增私隱安全　推虛擬卡功能　自己資料自己掌控

全球用戶對私隱安全關注大增，自動兩步認證已推出多時，但不少人仍懶得更新，Google 指，2021已自動為超過 1.5億個戶口預設兩步認證。此外，同步推出以下新項目。

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虛擬卡功能能：當用戶利用自動填寫功能進行付款時，虛擬卡功能將提供一組全新的虛擬號碼取代 16 位的信用卡號碼及付款時需要手動輸入CVV 號碼，今夏先在美國推出。但用戶在網購時，最好記下虛擬號碼，以備日後或需退貨的不時之需。

控制私隱外洩風險：透過數據管理工具系列 Protected Computing，重新定義處理數據的方式、時間及位置；利用邊緣運算和臨時數據，減少你的數據足跡，利用一系列匿名化技術，模糊化及、隨機化可識別的訊息，盡量從數據中移除用戶的身份；通過點對點加密和「安全隔離區」（Secure Enclave）等技術，限制第三方包括Google難以存在用戶的敏感數據。



用戶掌控自己資料：在乎合Google 政策下，可要求Google移除個人資料如電話、地址，新功能將在幾個月內推出。



記者：梁巧恩