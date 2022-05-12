【業績｜濠賭】銀河娛樂午後跌幅擴至3%、首季EBITDA少賺33%　呂志和：李家超夠硬淨

▲ 【業績｜濠賭】銀河娛樂首季EBITDA少賺33% 呂志和：五一假期客量溫和上升

銀河娛樂 （00027） 公布，今年首季淨收益41億元，按年跌20%、按季跌14%；經調整EBITDA為5.75億元，按年跌33%、按季跌45%。銀娛表示，上周因淨贏率偏高推高EBITDA表現，若撇除幸運因素和支出回撥影響，銀娛上季正常化後之經調整EBITDA賺5.72億元，按年少24%、按季少38%。

銀娛午後跌幅擴大，收市跌3.2%，收報40.7元，成交2.8億元。

呂志和今日出席股東周年大會後會見傳媒時提及李家超當選行政長官，呂志和稱，李家超「夠硬淨」，為香港治安問題做了很多事，希望他可維持堅強心態為香港做事，又稱「好多外國人參與搞香港」，他個人希望香港可穩定下來，有良好治安。

銀娛第三期未有開業時間 呂志和：有充足現金

銀娛主席呂志和在業績公告表示，內地為保護公眾健康和安全而收緊旅遊政策，因而影響澳門的訪客量、收益和盈利，五一勞動節假期的訪客量雖有溫和上升，但仍遠低於疫情前的水平。然而，假期間酒店和餐廳均較暢旺，對澳門的休閒、觀光和旅遊累積了強勁潛在需求，預示未來的良好展望。

呂志告續指，銀娛的資產負債表淨現金為245億元，早前也宣派0.3元特別股息，展示長遠信心和財政實力。

他表示，路氹項目第三期已經基本竣工，視乎市況開業，正致力推展第四期項目，而公司已申請延長牌照至今年底，會在博彩法相關的法例修改後，參與博彩牌照競投工作。

與去年底相比，銀娛淨現金水平降25億元。

銀娛副主席呂耀東承認第三期開業受疫情影響，開幕時間主要視乎市場需求，也坦認五一假期未及預期，希望下半年內地疫情轉穩後，有更多內地居民前往澳門。

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