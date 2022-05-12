【業績｜濠賭】銀河娛樂午後跌幅擴至3%　首季EBITDA少賺33%、呂志和：五一假期客量溫和上升

▲ 【業績｜濠賭】銀河娛樂首季EBITDA少賺33% 呂志和：五一假期客量溫和上升

銀河娛樂 （00027） 公布，今年首季淨收益41億元，按年跌20%、按季跌14%；經調整EBITDA為5.75億元，按年跌33%、按季跌45%。銀娛表示，上周因淨贏率偏高推高EBITDA表現，若撇除幸運因素和支出回撥影響，銀娛上季正常化後之經調整EBITDA賺5.72億元，按年少24%、按季少38%。

銀娛午後跌幅擴大至逾3%，暫報40.6元，成交1.5億元。

銀娛主席呂志和稱，內地為保護公眾健康和安全而收緊旅遊政策，因而影響澳門的訪客量、收益和盈利，而五一勞動節假期的訪客量有溫和上升，但仍遠低於疫情前的水平。然而，假期間酒店和餐廳均較暢旺，對澳門的休閒、觀光和旅遊累積了強勁潛在需求，預示未來的良好展望。

銀娛第三期未有開業時間 呂志和：有充足現金

呂志告續指，銀娛的資產負債表淨現金為245億元，早前也宣派0.3元特別股息，展示長遠信心和財政實力。

他表示，路氹項目第三期已經基本竣工，視乎市況開業，正致力推展第四期項目，而公司已申請延長牌照至今年底，會在博彩法相關的法例修改後，參與博彩牌照競投工作。

與去年底相比，銀娛淨現金水平降25億元。

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