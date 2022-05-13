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【業績│芯片股】華虹半導體抽升一成　總裁：缺芯持續推高產品平均售價、擬發行不超過4.34億股於科創板上市

股市 10:23 2022/05/13

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【業績│半導體股】華虹半導體首季純利升2.1倍、收入再創新高　總裁：缺芯持續推高產品平均售價

華虹半導體 （01347） 首季純利按年升211.4%至1.029億美元（約8億港元），按季跌22.8%；銷售收入再創新高，達5.946億美元，按年升95.1%，按季則升12.6%。管理層預計，第二季銷售收入約6.15億美元，毛利率約在28%至29%之間。

另外，公司又擬發行不超過4.34億股於科創板上市。華虹半導體今日抽升一成，現報27.15元。

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君表示，12英寸芯片的銷售佔比達44.1%，去年同期為17.9%，上季度為38.9%，在今年汽車和新能源等領域的「缺芯」持續延續的背景下，市場對特色工藝的需求維持在高位，助推產品的平均銷售價格全面提振。

首季毛利率按年升3.2個百分點至26.9%

首季毛利率按年升3.2個百分點至26.9%，按季則下降5.6個百分點。期内溢利按年升387.9%至1.021億美元，按季則跌25.6%。

淨資產收益率（年化）14.1%，按年升8.9個百分點，按季下降5.1個百分點。

擬發行不超過4.34億股於科創板上市

華虹半導體董事會已批准人民幣股份發行、特別授權及相關事宜，惟須取決並受限於市場情況、股東於股東特別大會上批准以及取得必要監管批准。

公司建議在科創板上市，又將發行的人民幣股份數目不超過433,730,000股，即不超過人民幣股份發行完成後公司經擴大股本的25%，並僅以發行新股的方式進行。

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港股 業績公布 晶片 銷售 華虹半導體（01347）

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