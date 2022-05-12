  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (四) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜手機設備股】瑞聲首季淨利大跌逾六成　收入升14%、毛利率急跌

股市 12:10 2022/05/12

分享：

分享：

【業績｜手機設備股】瑞聲首季淨利大跌逾六成　收入升14%

瑞聲 （02018） 首季收入升14.1%至48.96億元（人民幣‧下同），淨利大跌61.4%至2.05億元，淨利率跌8.2個百分點至4.2%。可是，集團圖以獲得增量市場份額，主要產品的價格受到一定影響，而產品組合變化、原材料以及人工成本上升，導致毛利率按年下降11.6個百分點至19.5%。

瑞聲半日股價跌0.6%，報16.62元，成交額為3974萬元。

分部業務方面，期內聲學業務收入為22.3億元，按年增長6.4%，毛利率為26.6%，按年下降10.8個百分點，主要受海外客戶產品單價的壓力。與2021年第四季度相比，毛利率按季維持穩定。

至於光學業務方面，收入按年升36.4%至9.24億元，毛利率為3.5%， 按年下降24.0個百分點。與2021年第四季度相比，收入按季增長80.1%，主要是因為模組出貨量按季增長強勁。毛利率按季提升5.6個百分點，其中塑膠鏡頭毛利率為4.4%，按季改善10.5個百分點，主要因為去年第四季度一次性調整帶來的低基數效應。

塑膠鏡頭出貨量在整體市場較爲疲弱的情况下錄得逆勢增長，包括自供模組鏡頭在內共計出貨1.35億隻，按季增加15.9%。WLG玻塑混合鏡頭業務按計劃順利推進，1G6P高端項目預計在2022年下半年將量產交付。

未來發展方面，集團指，近期已經鎖定數個車載聲學產品項目，並將在2022年開始量產。在AR/VR市場，集團已經與一家全球領先的VR製造商合作，並向其提供用於VR的觸控馬 達產品。集團將繼續積極與全球頭部的VR製造商接觸，並開發適用於AR/VR市場的新產品。

相關文章：

【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13%　為提高流動性不派末期息　料今年手機鏡頭出貨量增長逾50%（第二版）

【舜宇2382】舜宇光學手機鏡頭4月出貨量增3.5%、手機攝像模組出貨量跌近兩成

【小米1810】雷軍：小米智能工廠第2期料明年底開始投產　年產量達1000萬部高端手機

編輯：姚卓然

港股 瑞聲科技（02018） 手機設備股

上一篇文章

【業績│芯片股】華虹半導體首季純利升2.1倍、收入再創新高　總裁：缺芯持續推高產品平均售價

下一篇文章

【Hibor】3個月港元拆息升至近2年新高　與樓按相關1個月HIBOR微升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款