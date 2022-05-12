【業績｜手機設備股】瑞聲午後一度急挫逾6%　首季淨利大跌逾六成、毛利率急跌（第二版）

▲ 【業績｜手機設備股】瑞聲首季淨利大跌逾六成 收入升14%、毛利率急跌

瑞聲 （02018） 首季收入升14.1%至48.96億元（人民幣‧下同），淨利大跌61.4%至2.05億元，淨利率跌8.2個百分點至4.2%。不過，集團圖以獲得增量市場份額，主要產品的價格受到一定影響，而產品組合變化、原材料以及人工成本上升，導致毛利率按年下降11.6個百分點至19.5%。

瑞聲午後一度急挫逾6%，低見15.62元，現跌3.5%，報16.14元。

投資者關係總監黃美娟指，智能手機需求出現疲弱，第二季度由於上海疫情，以及有更加嚴格的封控措施，預計第二季度包括收入在內等業績都會有一定壓力。不過，海外客戶的需求仍然強烈，預計全年整體而言，隨著海外大客戶關鍵市場份額保持穩定，來自這些客戶的收入和毛利率會保持較穩定水平。

安卓客戶方面，黃美娟指，安卓手機在第一季度需求量的疲弱程度較整體市場更差一些，不過首季度安卓端馬達的業績按年增長20%，毛利率在保持平穩，維持在30%至35%左右。

聲學業務首季毛利跌10.8個百分點至26.6% 有車載產品年底完成交付

分部業務方面，期內聲學業務收入為22.3億元，按年增長6.4%，毛利率為26.6%，按年下降10.8個百分點，主要受海外客戶產品單價的壓力。與2021年第四季度相比，毛利率按季維持穩定。

投資者關係高級經理趙輝表示，瑞聲聲學產品的客戶目前已經包括海外高端傳統車企，以及國內新勢力品牌，包括整車智能系統、創新揚聲器，以及調音等軟件算法方面，客戶和產品的豐富度提高，得到完全認可，今年年底就會有產品完成交付。相信憑藉不同項目，不同類型客戶進展，幫助在這個行業拓展有更多關注。

光學首季毛利率跌至3.5% 料低點已在首季出現

至於光學業務方面，收入按年升36.4%至9.24億元，毛利率為3.5%， 按年下降24.0個百分點。與2021年第四季度相比，收入按季增長80.1%，主要是因為模組出貨量按季增長強勁。毛利率按季提升5.6個百分點，其中塑膠鏡頭毛利率為4.4%，按季改善10.5個百分點，主要因為去年第四季度一次性調整帶來的低基數效應。

黃美娟指，光學業務首季收入增長大，當中來自鏡頭模組的收入大概佔光學業務整體收入的75%，不過第一季度應該是光學業務毛利率的地點，未來會透過生產效率、良率的提升調整光學毛利率。

塑膠鏡頭出貨量在整體市場較爲疲弱的情况下錄得逆勢增長，包括自供模組鏡頭在內共計出貨1.35億隻，按季增加15.9%。WLG玻塑混合鏡頭業務按計劃順利推進，1G6P高端項目預計在2022年下半年將量產交付。

未來發展方面，集團指，近期已經鎖定數個車載聲學產品項目，並將在2022年開始量產。在AR/VR市場，集團已經與一家全球領先的VR製造商合作，並向其提供用於VR的觸控馬達產品。集團將繼續積極與全球頭部的VR製造商接觸，並開發適用於AR/VR市場的新產品。

（第二版更新管理層問答）

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編輯：姚卓然