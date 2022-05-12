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【人力管理】人力源管理自動化　善用軟件工具添好處

商業 12:06 2022/05/12

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疫情改變了員工的工作態度，在大辭職潮下，企業更應著重挽留員工，以減企業招聘壓力。據自動化軟件平台公司UiPath首席人力資源官Bettina Koblick表示，大多數企業使用自動化方案可提升營運能力外，用於人力資源部門，更可有效率地管理內部資料及增加員工滿意度。

【企業文化】擴大企業人才庫　多元包容招聘策略

Bettina Koblick引述應用服務供應商Salesforce的調查報告指， 89%的員工表示，使用自動化工具能提升工作滿意度；84%的受訪者則認為，辦公室部署自動化方案會讓他們感到滿意，她列出了4項人力資料部門自動化所帶來的好處。

1. 簡化入職工作：企業聘用新員工入職時，人力資源部門需處理大量文書工作，如建立員工帳戶及轉移文件等工作。 Bettina Koblick指，企業人力資源部門若採用自動化工具可處理約9成的入職工作，還可提高效率、減少失誤及延誤。

2. 改善員工關係：自動化工具可提高人力資源部門發放企業內部信息的能力，又可以更安全的方式處理複雜及高重複性的工作，如員工糧單、福利、管理員工個人私隱數據及傳送電子郵件等相關工作，讓人力資源部人員有更多時間與同事溝通，此舉有助改善人力資源部門與員工關係，提升企業管治及挽留人才。

【企業招聘】聘請學生7個優勢　助企業減招聘壓力

 3.創建自動化程式：人力資源部門可設定自動行程表，提醒員工待辦事項，在員工混合工作模式期間，自動提醒程式有助不同部門分配工作，提高工作效率。此外，人力資源部門或員工可根據需要，自行創建個性化的自動化程式，簡化工作流程。

 4. 自動化評估：Bettina Koblick表示，企業通過自動化計劃擴展到不同部門，能為員工帶來工作便利及激發工作熱情，助高管們有效擴展業務範疇。自動化工具也能助人力資源部門評估員工的職業技能及興趣，以達到更理想的團隊協作。

責任編輯：向頌勤

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