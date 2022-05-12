【新冠疫情】世衛：BA.4及BA.5傳染多個國家 錄逾千宗病例

新冠病毒Omircon演變出多款亞變種病毒，世衛周三（11日）表示，分別在16及17個國家發現Omicron亞變種BA.4及BA.5，合共錄逾千宗病例。此外，世衛在23個國家或地區發現BA.2亞變種BA.2.12.1，錄逾9,000宗病例，大部分來自美國。

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世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周三在網上問答環節表示，最少在16個國家發現少於700宗BA.4病例、17個國家發現逾300宗由BA.5所致新冠病例。

范克爾克霍夫指，BA.4及BA.5出現重症風險與Omicron相若，但更具傳染性。世衛會持續監察亞變種BA.4及BA.5，評估其傳染性及危險性會否超越BA.2，成為全球主流新冠病毒株。

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此外，世衛亦在23個國家或地區發現Omicron BA.2亞變種BA.2.12.1，錄逾9,000宗病例，當中大部分來自美國。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）數據，截至5月7日的一周內，BA.2.12.1佔當地新增病例近43%、另BA.2佔新增病例逾56%，仍是美國主流病毒株。但CDC數據顯示，BA.2.12.1 在紐約、新澤西、波多黎各（Puerto Rico）及美屬維京群島已成為主流病毒，佔當地新確診個案逾66%。

范克爾克霍夫稱，BA.2.12.1傅播率高於BA.2，預料全球BA.2.12.1確診個案會持續增加；與BA.2相比，兩者重症住院率相近。她敦促各國密切監察所有亞變種及未來其他變種病毒，強調需繼續進行新冠檢測及病毒測序。

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責任編輯：郭麗明