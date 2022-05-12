▲ 【大行報告】高盛分析比亞迪長沙污染事件 降產量和每股盈利預測、維持目標價

比亞迪 （01211） 湖南長沙花區工廠被附近居民指責，工廠排放有毒廢氣令約百名兒童出現流鼻血等症狀，長沙市政府宣布介入調查並監測排放，惟未要求比亞迪停產。高盛分析，比亞迪長沙廠房年產車30萬輛，佔集團整車產能約20%，料比亞迪整改可令銷量降9%，今年每股盈利較該行預測低12%，但不影響該行予的投資評級和目標價。

內媒最新引述消息指，比亞迪長沙廠房部分產線減產，但沒有停產，比亞迪今早股價再跌2.1%，暫報228.2元，成交10億元。

高盛指出，比亞迪長沙廠房是2009年從美的集團收購而來，並非公司自行創建，距最近民居只有100米距離，較2012年內地後設要求整車廠距民居至少300米為低，比亞迪當時獲准豁免有關新規。高盛續指，汽車整裝時最為污染的程序為上油，當中會釋放大量易揮發有機化合物（VOC），也是暫時長沙居民矛頭直指的元凶。

高盛分析，目前比亞迪新能源車求過於供，集團需3個月才能滿足現有訂單，但目前比亞迪生產樽頸主要是電池生產，料目前比亞迪電池生產產能使用率達108%，整車產能使用率僅53%，長沙廠房屬整車廠房，因此比亞迪仍可調整生產程序至其他廠房。

高盛不改「確信買入」比亞迪 料最多只影響今年表現

高盛料，比亞迪可額外新增過濾系統減少空氣污染影響，過程估計須時6個月，最多令集團整車產能降15萬輛，相當於全年產量9%，但恢復生產初期效率可能需時提高，或再拖低3.8萬輛或2%產量。

高盛預期，比亞迪長遠會繼續營運長沙廠房，並提升設施來滿足監管需求，繼而調低比亞迪今年銷量9%至150萬輛，每受盈利預測減12%至2.58元人民幣，2023、24年預測不改。

高盛維持12個月目標價303元，續列為確信買入名單，主要基於分部估值方式計算，以電池、電動車折算現金流（DCF）和比亞迪電子持股組成。

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