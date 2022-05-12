【新冠肺炎】歐盟將撤飛機口罩令 機場及航班上都無需佩戴

歐洲多國已放寬新冠肺炎防疫限制，陸續全面恢復正常生活。歐洲航空安全局（EASA）周三宣布，下周一（16日）起撤銷飛機口罩令，民眾在歐洲機場及航班上均不會強制佩戴口罩。 EASA表示，很高興能開始放寬防疫限制，並指民眾已期待已久。

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EASA及歐洲疾控中心（ECDC）周三表示，放寬歐洲機場及航班防疫要求，民眾無需再強制佩戴口罩，措施將於5月16日起生效。但ECDC主任Andrea Ammon警告，雖然當局不會再強制戴口罩，但措施仍是減少傳播的最佳方法。

EASA發表聲明指，放寬飛機上的防疫措施舉措與歐洲各國對公共交通防疫要求大體一致。EASA執行董事Patrick Ky表示，很高興終於達到可以放寬防疫措施的階段，形容決定令所有人都鬆了一口氣。他指，許多民眾及機組人員對此期待已久。

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ECDC建議航空公司，鼓勵乘客往返仍實施強制口罩令地方時，繼續在公共交通工具上佩戴口罩。

目前意大利、法國、保加利亞等國家已放寬，或結束實施防疫措施。美國上月聯邦法院法官裁定，公共交通強制口罩令違法後，數間美國航空公司已表示不會再強制要求佩戴口罩。

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責任編輯：李俊儀