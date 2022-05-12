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【Google開發者大會】Google AR眼鏡　實時翻譯語音成字幕

科技 12:00 2022/05/12

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Google產品經理Max Spear形容，這款能夠實時翻譯語音的AR眼鏡，具有提供「世界字幕」的功能。（Google）

Google I/O年度開發者大會上，Google除宣布推出Pixel 6A、Pixel 7、Pixel 7 Pro手機、Pixel Watch及Android 13操作系統外，更示範了其AR原型眼鏡，可實時翻譯身邊人的說話，並在眼鏡屏幕顯示字幕。

【Google開發者大會】Google 搜尋重視本地化靠圖片搜尋附近美食　地圖增環保路線

Google產品經理Max Spear形容，這款能夠實時翻譯語音的AR眼鏡，具有提供「世界字幕」（Subtitles for the world）的功能。即使坐在你面前的人與你語言不通，眼鏡也能在對話時提供即時翻譯，並轉化成屬於你語言的字幕。

有別於Pixel Buds的翻譯功能，這款AR眼鏡的優勢在於，字幕是在眼鏡中呈現，因此在說話交流的過程中，雙方仍能保持目光接觸，而不需要按下按鈕；加上是實時翻譯，所以也不會在等待翻譯內容時出現漫長而尷尬的沉默。

【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件

Google行政總裁CEO Sundar Pichai表示，AR技術絕不限於智能手機上出現。他指出，Google已投入大量資金發展AR，並會將這技術構建至更多Google產品，從 Google Lens到多重搜索（multi-search）、場景探索，以至Google Map中的實時和沉浸式視圖（Immersive views）。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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