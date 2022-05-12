【新冠肺炎】北韓首認有確診 全境嚴格封城

北韓自全球新冠肺炎疫情大流行以來，一直採取嚴格防疫限制，防範疫情爆發。北韓官媒近日報稱，當地出現首宗確診病例，亦是平壤政府首次承認有確診，並指患者感染的是變種病毒Omicron的亞變種BA.2。

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韓聯社引述朝中社報稱，北韓領袖金正恩周四（12日）召開第8屆中央委員會第8次政治局會議，當中指北韓正發生最重大緊急事件，在周日（8日）於首都平壤發現有人疑似感染。經基因排序後確認，境內確診案例與肆虐全球的Omicron亞變種BA.2一致。

金正恩表示，全境市郡徹底封鎖，各行業﹑生產及生活單位要在隔離下活動，完全阻隔傳播鏈。金正恩強調，需要進一步加強前線﹑邊境﹑海域及空域的巡邏，確保國防安全。

根據世界衛生組織截至３月為止的紀錄，北韓自疫情大流行後並未出現任何確診案例，亦無任何北韓人士接種疫苗的官方紀錄。今次是北韓首次承認，境內出現確診個案。

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責任編輯：吳漢培