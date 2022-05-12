▲ 【MIRROR演唱會】Mox客戶瘋搶MIRROR演唱會門票、門票已全數售罄 Mox app及Mox Card服務回復正常

MIRROR演唱會雖然尚未正式公開發售，但從兩次銀行信用卡優先預售的熱烈反應來看，預期MIRROR演唱會公開發售時，勢必掀起搶起熱潮。繼上次花旗銀行旗下信用卡客戶搶飛時出現網絡緩慢後，今日虛擬銀行Mox Bank發售MIRROR演唱會門票，同樣出現網絡擠塞，更導致Mox app出現死機情況。Mox app現已恢復正常，但所有MIRROR演唱會門票已全數售罄。

Mox Bank：完全預期到門票售罄時大家的感受

Mox Bank指，優先預訂門票現已全部售罄，「完全感受到開售時大家嘅熱情，亦完全預期到門票售罄時大家的感受」，演唱會優先訂票反應熱烈，以致Mox app網絡出現問題，令部份客戶暫時未能登入，謹此致歉，現在Mox app及Mox Card服務現已回復正常，你可如常進行各項交易及轉賬。早前造成不便敬請諒解

Mox Bank今早表示，由於現在有很多人登入Mox app，令app網絡速度緩慢；為免延誤，在進行購票交易時，記住揀以SMS短訊接收一次性密碼，以驗證交易，完成購票。

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