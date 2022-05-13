【理財智慧】 強積金唔可以淨係睇回報 仲有不可不知的三大因素

如果最近有留意強積金的讀者，都知道在宏觀經濟欠佳的情況下，例如俄烏的戰爭和美國加息的影響下，大部分強積金基金表現都欠佳，香港獨立的專業強積金研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）指今年以來的虧損，是強積金成立至今最大的。特別是如果投資於港股或內地的讀者都「一殼眼淚」，本文便會分析除了回報外，也有三大要點留意去管理「強積金」，分別為投資類型、匯聚投資和投資成本。

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強積金投資類型

強積金主要分為股票、混合型和債券類別的基金，前者主要投資於股票以賺取長期資本的投資回報；後者主要賺取利息或票面利率，混合型為同時投資於股票和債券，爭取較低風險的資本增值。主要按自己的年齡與可承受風險去選擇合適自己的強積金。

強積金風險

正如前面提及，強積金按潛在風險和回報分為不同的等級（1-7級），風險愈高則等級愈高，評級是取決於該基金過去三年的每月標準差計算，多數票股基金的風險是較高，主要是回報波幅較大，但預期投資潛力會較高。

匯聚投資

有部分的讀者在轉到新公司任職後，收到強積金申請便隨便填寫，各項都取10至20%，以達到分散風險的好處。其實本身強積金基金已經是匯聚購買多隻股票，本身已經夠分散，如果再「分散投資」反而影響投資回報，建議2-3隻就足夠。

實際投資成本

其實在投資的世界，投資回報是可變的，但成本是不變的，因此單看回報並不足以反映實際的回報，因此需要參考個別基金的開支比率，也會在積金局網頁更新，主要包括行政費用、受托費用和管理費等，這個是每個基金的「必須成本」。一般而言，股票基金的開支比率會較高，因為管理基金的複雜性較高。

如果參考積金局網頁，雖然基金的開支比率其實每年都在遞減，但也看到有部分現時仍收每年2-3%的開支，因此雖然一直都提醒要定時轉換基金，除了考慮回報外，也要了解基的收費和其他因素，特別是強積金是一項長期投資，為日後退休之用，因此更需要好好管理。

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責任編輯：陳佳恩