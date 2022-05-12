【烏克蘭戰爭】烏軍稱哈爾科夫續告捷 擊退俄軍再重奪一村

俄羅斯軍隊已增加在烏克蘭東部地區攻勢，烏克蘭軍隊持續奮力反抗。烏克蘭本周宣布重奪哈爾科夫數個村莊，周三（11日）繼續告捷，再奪哈爾科夫北邊高速公路上的一個村莊控制權。據悉烏克蘭軍隊最新重奪的村莊靠近俄羅斯邊境，烏軍更推進至距離俄羅斯邊境數公里範圍。

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烏克蘭武裝部隊參謀部表示，已重奪哈爾科夫（Kharkiv）以北主要高速公路上的村莊Pytomnyk，俄軍已轉為防禦狀態，減緩烏軍進攻步伐。《路透社》引述匿名烏克蘭軍方消息人士報道，截至周三上午，烏克蘭軍隊已推進至距離俄羅斯邊境僅數公里範圍內。

是次反擊為烏克蘭自4月初，將俄軍從首都基輔（Kyiv）趕出北部以來最快的一次。路透社分析指出，若烏軍攻勢持續，或會打斷俄軍主要進攻部隊的補給線，甚至將俄羅斯境內的後勤目標納入射程範圍。

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哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，距離俄烏邊境近40公里，此前俄軍一度奪得附近村莊控制權。烏克蘭周三宣布切斷由親俄分子控制領土的俄羅斯天然氣供應，俄羅斯天然氣公司Gazprom透過烏克蘭向歐洲供應天然氣流量，亦已下降四分之一。若供應持續削減，將對歐洲能源市場構成直接影響。

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責任編輯：李俊儀