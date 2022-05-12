【Sony新機】全球首款配備無段變焦遠攝鏡頭手機   Sony Xperia 1 IV登場

▲ Sony發布今年首款Xperia系列手機產品Xperia 1 IV，主要賣點是拍攝鏡頭的進化，號稱全球首款配備無段變焦遠攝鏡頭的手機。（Sony）

拍攝功能已成為智能手機不可或缺的元素，Sony發布今年首款Xperia系列手機產品Xperia 1 IV，主要賣點是拍攝鏡頭的進化，號稱全球首款配備無段變焦遠攝鏡頭的手機，並且搭載高通（Qualcomm） Snapdragon 8 Gen 1芯片。

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Sony Xperia 1 IV以三鏡頭設計，分別為16毫米超廣角鏡頭、24毫米廣角鏡頭，以及獨有的無段變焦85-125毫米遠攝鏡頭，均採用120fps高速讀取影像感應器。在無段變焦系統下，用家可在3.5x至5.2x之間的變焦距離進行無縫切換。

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此外，相機也能以4K 120fps錄製高達5倍的慢動作影片，支援實時眼睛自動對焦和實時追踪，可充分利用每個鏡頭拍攝靜態影像。Xperia 1 IV還結合了景深訊息，使用3D iToF感應器和人工智能（AI）對主體進行測量，可在低光條件下實現精準自動對焦和追蹤。

配備電影攝影專業功能

與Xperia 1 Pro一樣，Xperia 1 IV具有Powered by CineAlta電影攝影專業功能，允許用戶使用類似於專業電影攝影師的參數和設置進行拍攝。用戶還可以手動調整設置，如對焦、曝光和白平衡等。它還具有4K HDR多幀拍攝功能，允許在不損失任何分辨率的情況下，拍攝動態範圍更廣的影片。

Xperia 1 IV將於2022年5月下旬發售，512GB售價為10,499港元，256GB售價則為9,699港元 。

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責任編輯：陳卓賢