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英國與芬蘭瑞典簽安全協議 承諾或提供軍援

環球政治 10:52 2022/05/12

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北歐兩國芬蘭及瑞典因俄羅斯與烏克蘭戰爭，更加積極尋求加入北約。英國首相約翰遜日前訪問兩國，並與兩國政府簽署安全協議，承諾其中一方受到攻擊，另一方將提供包含軍事形式在內的援助，以支持瑞典及芬蘭加入北約。

【烏克蘭戰爭】烏軍用18萬元火箭炮 數秒摧毀俄3800萬元最先進坦克 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周三（11日）先後訪問瑞典及芬蘭，並分別與兩國政府簽署相互安全協議。在與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）舉行的共同記者會中，約翰遜指英國會提供的援助將取決於瑞典方的要求。

約翰遜亦表明，英國支持瑞典申請加入北約（NATO），表明任何主權國家必須可以在不需要懼怕威脅及報復下，自由作出任何決定。

【烏克蘭戰爭】烏停俄天然氣中轉站 佔供歐總量近3分1 【下一頁】

與芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）舉行的記者會上，約翰遜確認與兩國簽署的安全協議，可能最終會涉及派遣英軍前往兩國。尼尼斯特被問及，若申請加入北約可能引起的俄羅斯潛在威脅時，他直指俄羅斯才是芬蘭有意加入北約的罪魁禍首。

根據安全協議，只要一方面臨攻擊或災難，另一方將按受影響國家要求，提供各種程度的援助，包括軍事形式援助。

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責任編輯：吳漢培

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