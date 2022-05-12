▲ 【長和系】Vodafone據報與長和3英國洽談合併英國業務 霍建寧曾稱對電訊合併好有興趣

外電引述消息人士稱，英國大型電訊商Vodafone正與長和 （00001） 旗下3英國洽談合併其英國業務。不過，由於Vodafone及3英國分別是英國第三和第四大流動電訊商，兩者合併後，英國大型電訊商將會由4家縮減至3家，這或會觸發反壟斷監管機構審查。

歐盟當年反對O2與3英國合併

報道稱，業界憧憬監管部門明白，電訊商需要透過合併，才能投資大量資金於網絡基建上，希望監管部門對兩合併的態度會轉趨溫和。歐盟委員會於2016年反對O2與3英國合併。

Vodafone及3英國於去年開始洽商合併，但最終未有達成協議。報道指，長和及Vodafone都未有評論。

長和聯席董事總經理霍建寧今年3月表示，英國近期對電訊業合併態度似轉開放，集團對電訊業市場內合併「好有興趣」，並舉例旗下印尼H3I與同業Indosat合併對服務質素、成本節省都有好處。

歐洲電訊商於過去10年經營困難，除因市場競爭激烈，當地監管條例亦偏向保護消費者，對盈利構成影響。即使Vodafone今年來股價升3%，但過去5年累跌44%。

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