  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (四) 10:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】鷹派官員布拉德：通脹雖高企惟料儲局無須單次加息0.75厘

股市 09:59 2022/05/12

分享：

分享：

【儲局官員】鷹派官員布拉德：通脹雖高企惟料儲局無須單次加息0.75厘

美國通脹數據勝預期，4月CPI按年升8.3%。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，即使4月通脹熾熱，但不足以驅使聯儲局作出單次加息0.75厘的決定。

屬鷹派官員的布拉德接受雅虎財經訪問表示，聯儲局計劃每次會議加息半厘是目前良好的指標（a good benchmark for now），大幅加息並不是他心目中的基本假設，並認為目前計劃進度良好。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會擁有貨幣政策投票權，他重申原先觀點，即今年餘下每次議息會議，聯儲局都應該加息半厘，直至聯邦基金利率在今年底升至3.25至3.5厘，此乃眾多聯儲局官員之中最高水平。

布拉德強調，每次會議的加息幅度都屬獨立單次事件，如果通脹轉為溫和或者實體經濟出現逆轉，則加息步伐可能有所不同，目前並不打算承諾12月將有何舉動。

更多儲局官員言論

相關文章：

【儲局官員】梅斯特：支持未來兩次議息加息50個基點

【美國加息】聯儲局官員博斯蒂克：加息半厘已相當激進　可再加息半厘兩至三次

【儲局官員】鷹派官員布拉德與沃勒否認聯儲局加息落後形勢　稱未錯失對抗通脹良機

編輯：姚卓然

經濟 貨幣政策 美國聯儲局 加息 CPI

上一篇文章

【港元滙價】金管局於紐約時段接15.86億港元沽盤、3年來首接錢　金管局：港元市場繼續運作有序（第二版）

下一篇文章

【互聯網監管】滴滴：要於美國退市才能恢復正常營運　此前不會申請在其他證券交易所上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款