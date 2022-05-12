▲ 【儲局官員】鷹派官員布拉德：通脹雖高企惟料儲局無須單次加息0.75厘

美國通脹數據勝預期，4月CPI按年升8.3%。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，即使4月通脹熾熱，但不足以驅使聯儲局作出單次加息0.75厘的決定。

屬鷹派官員的布拉德接受雅虎財經訪問表示，聯儲局計劃每次會議加息半厘是目前良好的指標（a good benchmark for now），大幅加息並不是他心目中的基本假設，並認為目前計劃進度良好。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會擁有貨幣政策投票權，他重申原先觀點，即今年餘下每次議息會議，聯儲局都應該加息半厘，直至聯邦基金利率在今年底升至3.25至3.5厘，此乃眾多聯儲局官員之中最高水平。

布拉德強調，每次會議的加息幅度都屬獨立單次事件，如果通脹轉為溫和或者實體經濟出現逆轉，則加息步伐可能有所不同，目前並不打算承諾12月將有何舉動。

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編輯：姚卓然