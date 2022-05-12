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【互聯網監管】滴滴：要於美國退市才能恢復正常營運　此前不會申請在其他證券交易所上市

股市 09:05 2022/05/12

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【互聯網監管】滴滴：要於美國退市才能恢復正常營運　此前不會申請在其他證券交易所上市

內地叫車服務公司滴滴出行（美：DIDI）指，公司將要由美國紐約證券交易所退市，才可完成網絡安全審查整改以及恢復正常運營，包括在中國申請26款應用程式重新上架和恢復新用戶註冊，但不會在美國退市及完成網絡安全審查前，申請在其他證券交易所上市。

滴滴昨收報1.53美元，跌2.6%，再創上市低。

滴滴提交的監管文件指，公司的結論是需要完成內地的網絡安全審查和整改，公司才能夠恢復正常營運，而若果不從紐交所退市，就無法完成內地網絡安全審查和整改。不過，滴滴說，公司的整改是否能夠滿足相關部門的要求、何時能夠恢復正常營運都存在不確定性。

自去年7月2日起，中國相關政府部門一直在對滴滴進行網絡安全審查，並督促公司採取整改措施。同時，26個應用程式也從應用商店下架，公司指，這對中國移動部門的GTV產生了不利影響，如果公司無法在中國恢復新用戶註冊，或者26個應用程式的部分或全部不再可供下載，或者受到罰款，將對公司經營狀況造成負面影響。

公司指，自接受網絡安全審查以來，公司已就審查和整改措施與中國政府部門進行了充分合作。根據網絡安全、數據安全和個人數據和隱私保護相關法律法規，公司採取了一系列整改措施，包括（i ） 進一步完善網絡安全的內部管理機制和程序，（ii） 向用戶明確披露個人信息收集規則，包括收集和使用個人信息的目的、方式和範圍，以及 （iii） 自查自糾審查用戶數據的授權、收集和範圍，並依法合規進行必要的清理，確保用戶的個人信息和數據以合法、合規的方式處理。此外，公司在數據安全與存儲、算法透明度、用戶自由選擇權等方面製定了內部管理機制，以增強員工對此的關注和意識。

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編輯：姚卓然

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