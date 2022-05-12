【互聯網監管】滴滴：從美國退市才能完成中國審查和整改　重申暫不會申請其他交易所上市

▲ 【互聯網監管】滴滴：要於美國退市才能恢復正常營運 此前不會申請在其他證券交易所上市

內地叫車服務公司滴滴出行（美：DIDI）指， 公司將 要由美國紐約證券交易所退市，才可完成網絡安全審查和整改，以致恢復正常營運。滴滴出行旗下26款應用程式，現時在中國內地所有平台應用商店下架及取消新用戶註冊。滴滴出行重申，在美國退市及完成網絡安全審查前，不會申請在其他證券交易所上市。

滴滴昨收報1.53美元，跌2.6%，再創上市低。

滴滴提交的監管文件指，公司的結論是需要完成內地的網絡安全審查和整改，公司才能夠恢復正常營運，而若果不從紐交所退市，就無法完成內地網絡安全審查和整改。不過，滴滴說，公司的整改是否能夠滿足相關部門的要求、何時能夠恢復正常營運都存在不確定性。

自去年7月2日起，中國相關政府部門一直在對 滴滴 進行網絡安全審查，並督促公司採取整改措施。同時，26個應用程式也從應用商店下架，公司指，這 對中國移動部門的GTV產生了不利影響，如果公司無法在中國恢復新用戶註冊，或者26個 應用程式 的部分或全部不再可供下載，或者受到罰款，將對公司經營狀況造成負面影響。

公司指， 自接受網絡安全審查以來，公司已就審查和整改措施與中國政府部門進行了充分合作。 根據網絡安全、數據安全和個人數據和隱私保護相關法律法規，公司採取了一系列整改措施，包括（i ） 進一步完善網絡安全的內部管理機制和程序， （ii） 向用戶明確披露個人信息收集規則，包括收集和使用個人信息的目的、方式和範圍，以及 （iii） 自查自糾審查用戶數據的授權、收集和範圍，並依法合規進行必要的清理，確保用戶的個人信息和數據以合法、合規的方式處理。 此外，公司在數據安全與存儲、算法透明度、用戶自由選擇權等方面製定了內部管理機制，以增強員工對此的關注和意識。

相關文章：

【中美金融戰】第7批「預定摘牌名單」新增11隻中概股 陸金所、滴滴上榜

【中美角力】滴滴出行遭美國SEC調查IPO上市事宜 盤後股價再跌7%、公司：難料調查時間和結果

【滴滴退市】分析滴滴退市兩大關注 主要股東已持股近5成票

編輯：姚卓然