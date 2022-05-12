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【港股市況】恒生指數反覆跌200點　美團、友邦逆市升（不斷更新）

股市 11:04 2022/05/12

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港股市況不斷更新

美股下挫，港股今早承接低開逾200點。恒生指數開報19556點，跌267點。恒生科技指數跌2.5%，報3917點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【港元滙價】金管局接15.86億港元沽盤　3年來首接錢

即市走勢︰

【11：03】BENG SOON MACH （01987） 逆市升逾四成，高見0.38元，成交793萬元。

【10：55】理想汽車 （02015） 跌6%；蔚來 （09866） 跌近7%，破底低見101.2元；小鵬汽車 （09868） 跌7%，低見79.55元。

【10：51】恒指跌幅擴大至近300點，報19530點，跌293點；科指跌2.4%，報3920點。

【10：48】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最差，跌逾6%低見194.2元。

【10：45】長和 （00001） 偏軟跌0.6%，低見53.65元。

【長和系】Vodafone據報與長和3英國洽談合併英國業務　霍建寧曾稱對電訊合併好有興趣

【10：34】港股今早一度跌不足百點，惟最新跌幅再擴大至200點，報19622點；科指跌1.6%，報3952點。

【10：30】比特幣再次跌穿30000美元關口，區塊鏈概念股下跌，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 跌3%；雄岸科技 （01647） 跌半成，破底低見0.13元。

【10：21】美團 （03690） 最新升逾2%，高見166.4元。

【10：20】大市跌幅收窄至100點內。

【10：17】友邦 （01299） 升幅擴大至2%，高見73.6元。

【10：14】快手 （01024） 逆市升逾2%，高見64.5元。

【10：12】寶龍商業 （09909） 跌17%，低見5.5元，暫為跌幅最大股份。

【09：57】新華製藥 （00719） 反彈7%，高見7.1元。

【09：53】美團 （03690） 升幅擴大至1%，高見163.9元；騰訊 （00700） 升0.2%。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌4%；小米 （01810） 跌0.7%。

【09：49】大市早段跌幅收窄至約120點，報19702點；科指跌1%，報3977點。

【09：47】友邦 （01299） 逆市造好升1%，高見72.85元。

【09：46】美團 （03690） 最新轉升0.1%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 早段跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約1%。

【09：36】中海油 （00883） 開市後升幅擴大至逾2%，高見10.78元。

【09：33】再鼎醫藥 （09688） 股價回吐逾17%，破底低月20.05元。

【09：32】耀高 （01796） 控股股東易手折讓58%提全購，股價復牌升逾18%，破頂高見2.4元。

【09：31】融創服務 （01516） 跌逾4%，低見3.4元。

【09：22】油價隔晚升逾5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：22】恒生指數開報19556點，跌267點。恒生科技指數跌2.5%，報3917點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報19383點，跌386點或近2%。

【08：59】恒指黑期跌約296點，報19498點；道指期貨升93點，報31927點。

【08：31】【業績｜保險股】宏利首季多賺2.8倍　惟受亞洲地區拖累、新業務價值跌14%

【08：05】【內房危機】融創中國：2023年10月票據逾期、未能在寬限期內支付利息　尚未收到票據持有人加速還款通知

【07：45】港股ADR收報19394點，跌429點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.54元，較港收市價低0.86元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報338.8元，較港收市價低11.6元或3.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.2元，較港收市價低5.45元或6.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹雖見頂回落，但仍超預期，反映通脹壓力未退，美債息曾突破3厘，美滙指數升穿104，道指中段倒跌兼失守32000關，收市挫326點，報31834點；納指跌373點或3.18%，收報11364點；標指跌65點，報3935點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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