【港股市況】恒生指數低開267點　阿里巴巴跌逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，港股今早承接低開逾200點。恒生指數開報19556點，跌267點。恒生科技指數跌2.5%，報3917點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

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焦點新聞︰

【港元滙價】金管局接15.86億港元沽盤 3年來首接錢

即市走勢︰

【09：33】再鼎醫藥 （09688） 股價回吐逾17%，破底低月20.05元。

【09：32】耀高 （01796） 控股股東易手折讓58%提全購，股價復牌升逾18%，破頂高見2.4元。

【09：31】融創服務 （01516） 跌逾4%，低見3.4元。

【09：22】油價隔晚升逾5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：22】恒生指數開報19556點，跌267點。恒生科技指數跌2.5%，報3917點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報19383點，跌386點或近2%。

【08：59】恒指黑期跌約296點，報19498點；道指期貨升93點，報31927點。

【08：31】【業績｜保險股】宏利首季收入增2.8倍 惟受亞洲地區拖累、新業務價值跌14%

【08：05】【內房危機】融創中國：2023年10月票據逾期、未能在寬限期內支付利息 尚未收到票據持有人加速還款通知

【07：45】港股ADR收報19394點，跌429點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.54元，較港收市價低0.86元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報338.8元，較港收市價低11.6元或3.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.2元，較港收市價低5.45元或6.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹雖見頂回落，但仍超預期，反映通脹壓力未退，美債息曾突破3厘，美滙指數升穿104，道指中段倒跌兼失守32000關，收市挫326點，報31834點；納指跌373點或3.18%，收報11364點；標指跌65點，報3935點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩