【恒指夜期+ADR】夜期升110點　藍籌股ADR靠穩（不斷更新）

美股繼續跌，而夜期回穩，藍籌股ADR亦普遍喘穩，中概股指數倒升，阿里巴巴美股靠穩。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 46.36 -0.8% 美團ADR 157.27 +0.2% 騰訊ADR 343.75 -0.1% 阿里巴巴美股 79.97 -0.0% 京東美股 191.26 -0.4%

北水連續第四日淨流入，錄得219.4億元，其中今日吸66.5億元。美團 （03690） 吸資最多，錄18.9億元淨流入，騰訊 （00700） 有5.5億元淨吸，小米 （01810） 及快手 （01024） 各吸3.1億及2.8億元。

北水吸逾66億 19億掃美團：

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科技股下挫，拖累港股跌逾400點。大市承接美股低開267點，其後走勢反覆向下，午後曾跌近500點，恒生指數收報19380點，跌444點，成交1156億元。恒生科技指數跌3.8%，報3864點。京東 （09618） 跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；小米 （01810） 跌逾5%曾破底；四環醫藥 （00460） 逆市升逾3%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【港元滙價】金管局接15.86億港元沽盤 3年來首接錢

即市走勢︰

【18：03】恒指夜期跌70點，報19162點，低水218點。

【16：10】恒生指數收報19380點，跌444點，成交1156億元。恒生科技指數跌3.8%，報3864點。京東 （09618） 跌逾7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；小米 （01810） 跌逾5%曾破底；四環醫藥 （00460） 逆市升逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌432點，報19391點。

【15：49】港股收市前跌約420點，報19405點。科指跌3.7%，報3873點。

【15：39】報道指華潤集團擬私有化四環醫藥 （00460） ，其後四環醫藥稱私有化等新聞內容不屬實，四環醫藥一度升逾兩成，高見1.44元，最新仍逆市升逾7%，報1.25元。

【新股IPO】華潤集團據報有意私有化四環醫藥 車馮升擬以溢價逾60%出售持股

【15：35】【小米1810】據報印度要求法院重新凍結小米印度銀行賬戶中7.25億美元資金 股價瀉逾5%

【15：22】比特幣跌穿26000美元水平，區塊鏈概念股跌幅擴大，火幣科技 （01611） 跌一成，破底低見3.9元；歐科雲鏈 （01499） 跌3%；雄岸科技 （01647） 跌半成，破底低見0.13元；美圖 （01357） 跌逾3%。

【15：22】滙豐 （00004） 尾市跌近4%，低見46.5元。

【15：16】阿里巴巴 （09988） 尾市續跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾8%；小米 （01810） 跌半成，破底低見10.3元。

【15：16】【港元滙價】金管局3年首接港元沽盤 上商林俊泓：今次接錢規模料較上周期大 星展李若凡：未見大規模資金流走

【15：04】港股尾市跌幅再擴大至逾400點，恒指跌420點，報19403點；科指跌3.7%，報3870點。

【15：01】內地股市午後個別發展，上證跌0.1%；深證跌0.1%；創業板指升0.2%。

【15：00】【大行看法】大和：信達生物前景不明朗、另產品綫無明星藥 削目標價27%至19元

【14：43】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約350點；科指跌近3%。

【14：21】四環醫藥 （00460） 升幅擴大至14%，高見1.36元。

【14：21】四環醫藥 （00460） 逆市升逾3%，高見1.22元。

【14：17】港股一度跌近500點，低見19342點，最新報19425點，跌398點；科指跌3.4%，報3880點。

【13：59】港股跌勢加劇，最新跌480點，報19344點。京東 （09618） 跌近9%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：37】大市最新跌400點，報19425點；科指跌3.4%，報3880點。

【13：27】瑞聲 （02018） 績後跌幅擴大至5%，低見15.84元。

【13：25】新銳醫藥 （06108） 午後瀉逾五成，低見0.36元，成交2.3億元。

【13：25】華盛國際 （01323） 升近四成，高見0.152元，成交755萬元。

【13：21】恒指最新跌近355點，報19470點；科指跌2.7%，報3911點。京東 （09618） 跌近7%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾5%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：15】恒指最新跌逾300點，跌至19500點水平。

【13：12】大市跌幅再擴大至近300點，恒指最新跌約288點，報19536點；科指跌2.2%，報3932點。

【13：07】華虹半導體 （01347） 績後跌幅收窄至0.2%，高見25.85元。

【13：05】融創服務 （01516） 午後挫近一成，低見3.23元。

【13：02】銀娛 （00027） 績後跌近2%；瑞聲 （02018） 績後跌逾1%。

【13：00】港股午後初段跌近200點，報19635點，跌188點。科指跌1.4%，報3966點。

【12：41】【大行報告】摩通：小米股價1810未來數月看不到上升動力 降評級至「中性」

【12：35】【互聯網監管】外電：劉鶴下周料出席政協數字經濟專題會議 百度等獲邀

【12：15】【業績｜濠賭】銀河娛樂首季EBITDA少賺33% 呂志和：五一假期客量溫和上升

【12：14】【業績│芯片股】華虹半導體首季純利升2.1倍、收入再創新高 總裁：缺芯持續推高產品平均售價

【12：13】【業績│手機設備股】瑞聲首季淨利大跌逾六成 收入升14%

【12：00】恒生指數半日跌208點，報19615點，成交577億元。恒生科技指數跌1.5%，報3959點。京東 （09618） 挫半成；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【11：51】比亞迪 （01211） 跌近2%，低見224.6元。

【大行報告】高盛分析比亞迪長沙污染事件 降產量和每股盈利預測、維持目標價

【11：41】恒指中午收市前跌近200點，報19629點，跌195點；科指跌1.6%，報3954點。

【11：30】內地股市半日向好，上證半日升0.2%；深證升0.3%；創業板指升0.7%。

【11：25】【槓桿ETF】博時推中國創業板指數槓桿2倍ETF 入場費約800元

【11：22】阿里巴巴 （09988） 最新跌5%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升不足0.1%；京東 （09618） 跌逾6%；小米 （01810） 跌近3%。

【11：14】君實 （01877） 逆市升逾7%，高見68.45元。

【11：08】BENG SOON MACH （01987） 升幅擴大至逾兩倍，高見0.9元，成交1865萬元。

【11：03】BENG SOON MACH （01987） 逆市升逾四成，高見0.38元，成交793萬元。

【10：55】理想汽車 （02015） 跌6%；蔚來 （09866） 跌近7%，破底低見101.2元；小鵬汽車 （09868） 跌7%，低見79.55元。

【10：51】恒指跌幅擴大至近300點，報19530點，跌293點；科指跌2.4%，報3920點。

【10：48】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最差，跌逾6%低見194.2元。

【10：45】長和 （00001） 偏軟跌0.6%，低見53.65元。

【長和系】Vodafone據報與長和3英國洽談合併英國業務 霍建寧曾稱對電訊合併好有興趣

【10：34】港股今早一度跌不足百點，惟最新跌幅再擴大至200點，報19622點；科指跌1.6%，報3952點。

【10：30】比特幣再次跌穿30000美元關口，區塊鏈概念股下跌，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 跌3%；雄岸科技 （01647） 跌半成，破底低見0.13元。

【10：21】美團 （03690） 最新升逾2%，高見166.4元。

【10：20】大市跌幅收窄至100點內。

【10：17】友邦 （01299） 升幅擴大至2%，高見73.6元。

【10：14】快手 （01024） 逆市升逾2%，高見64.5元。

【10：12】寶龍商業 （09909） 跌17%，低見5.5元，暫為跌幅最大股份。

【09：57】新華製藥 （00719） 反彈7%，高見7.1元。

【09：53】美團 （03690） 升幅擴大至1%，高見163.9元；騰訊 （00700） 升0.2%。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌4%；小米 （01810） 跌0.7%。

【09：49】大市早段跌幅收窄至約120點，報19702點；科指跌1%，報3977點。

【09：47】友邦 （01299） 逆市造好升1%，高見72.85元。

【09：46】美團 （03690） 最新轉升0.1%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 早段跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約1%。

【09：36】中海油 （00883） 開市後升幅擴大至逾2%，高見10.78元。

【09：33】再鼎醫藥 （09688） 股價回吐逾17%，破底低月20.05元。

【09：32】耀高 （01796） 控股股東易手折讓58%提全購，股價復牌升逾18%，破頂高見2.4元。

【09：31】融創服務 （01516） 跌逾4%，低見3.4元。

【09：22】油價隔晚升逾5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：22】恒生指數開報19556點，跌267點。恒生科技指數跌2.5%，報3917點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報19383點，跌386點或近2%。

【08：59】恒指黑期跌約296點，報19498點；道指期貨升93點，報31927點。

【08：31】【業績｜保險股】宏利首季多賺2.8倍 惟受亞洲地區拖累、新業務價值跌14%

【08：05】【內房危機】融創中國：2023年10月票據逾期、未能在寬限期內支付利息 尚未收到票據持有人加速還款通知

【07：45】港股ADR收報19394點，跌429點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.54元，較港收市價低0.86元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報338.8元，較港收市價低11.6元或3.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.2元，較港收市價低5.45元或6.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹雖見頂回落，但仍超預期，反映通脹壓力未退，美債息曾突破3厘，美滙指數升穿104，道指中段倒跌兼失守32000關，收市挫326點，報31834點；納指跌373點或3.18%，收報11364點；標指跌65點，報3935點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩