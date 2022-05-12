聖保羅書院校慶研討會   為年輕一代覓機遇創未來

聖保羅書院為慶祝創校170周年，以「傳承歷史．開創未來」為主題舉辦一連串活動，包括與亞洲協會香港中心合辦4場線上研討會，十位嘉賓講者就不同議題向學生分享未來機遇。學校日前於亞洲協會香港中心舉行全體大會，一眾嘉賓講者聚首一堂，研討會籌辦者之一的校友、前香港天文台台長岑智明表示：「今次活動不只是慶祝，還希望為下一代年青人以及社會出一分力。」



重量級講者聚首分享



研討會雲集十位來自各界的嘉賓講者，包括香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事陳欽勉、香港大學榮休教授程介明教授、前香港天文台助理台長梁榮武，以及香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授等。他們以科技創新、醫療保健、工作和教育，以及氣候變化為題，分享如何幫助年輕人把握機遇，並啟發社會推出不同活動及倡議。



前立法會主席曾鈺成、前民政事務局局長曾德成，以及恒隆集團董事長、亞洲協會香港中心主席陳啟宗等校友亦有出席活動。聖保羅書院校長源廸恩形容，是次研討會系列「是一個難能可貴的機會，讓學生擴闊視野，與一眾行業領軍者交流。」亞洲協會香港中心行政總監孟淑娟女士就表示：「唯有依靠社會各界同心協力，我們才可以塑造一個繁榮、可持續及穩定的未來予年輕一代。」



大談培育學生心得



作為香港少數的女性人工智能（AI）專才，香港中文大學系統工程與工程管理學系講座教授蒙美玲接受訪問時表示，性別定型問題近年在工程界已經有所改變，並寄語當遇到性別定型情況，不要介意自己性別上為少數，應該只注重學術及行政等議題。她又分享，其實不少成績優異的學生都為女生，編碼等需要細心的工作，女生反而會有優勢。



岑智明接受訪問時，分享學生時代與恩師程介明教授的經歷，坦言踏上天文台之路，全因後者啟發。岑智明憶述，中五慶幸遇上程介明的物理課，「他不只按照會考課程教學，還會介紹課本以外很多『過癮』的課外書。」他表示，這些科普書令他開拓眼界，也令他愛上物理，自動自覺鑽研更深奧的課題。



程介明笑言，當年到聖保羅書院任教時，最深刻是校內的「無為而治」氣氛。他坦言，這種氣氛亦影響到他日後在港大擔任舍監時與學生的相處。他表示，相信學生能力是教育的根本，老師的角色應該是從旁協助。「若覺得學生有潛力，可以放開雙手給予機會和空間，讓他們去嘗試、去自發學習，無論成功失敗，他們都會足中有所成長。雖然我不是愛恩斯坦，但難保我的學生可能是。」



程介明直言，現時香港教育仍有不少制肘和框框，形容「學生的自我價值被考試騎劫」，但他觀察到，疫情期間很多學校都嘗試拋開成績包袱，反而讓學生開拓出一片新天地。他希望疫情後無論是學校還是學生，都能繼續成長，迎接未來不同挑戰。

▲ 前香港天文台台長岑智明（右）接受訪問時，坦言踏上天文台之路，全因在中在中學遇上恩師、香港大學榮休教授程介明教授（左）。

(特約)