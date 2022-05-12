▲ 【業績｜保險股】宏利首季收入增2.8倍 惟受亞洲地區拖累、新業務價值跌14%

宏利金融 （00945） 公布，首季錄得29.7億（加元‧下同）的收入淨額，較去年同期增長22億元或2.8倍，核心盈利為16億元，按固定匯率基礎計算，按年減少4%，派發季度股息每股0.33元。

期內，公司新造業務價值錄得5.13億元，按年減少14%，主要受亞洲新造業務價值大跌28.7%至3.4億元所拖累。年度化保費等值銷售額減少 9%至16億元，全球財富與資產管理業務亦錄得69億元的淨流入，按年錄得14億元的淨流入。全球財富與資產管理業務所管理和提供行政管理的平均資產總值較去年同期增長8%。另外，季內「壽險資本充裕測試」（LICAT）比率錄得140%的水平。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，受惠於持續強勁的客戶需求，公司的加拿大及美國保險業務在新造業務價值方面亦錄得雙位數升幅。亞洲多個市場的新冠疫情出現前所未有的急速反彈，影響新生意活動。

公司完成有關美國變額年金業務的再保險交易，並釋放24億元的資本。同時又亦根據「常規發行人要 約」計劃開始回購股份，截至3月31日，已通過回購註銷大約1,440萬股宏利普通股，總值3.77億加元。

公司首季普通股股東資金核心回報率為11.8%，公司指目標是將普通股股東資金核心回報率提升至15%以上，並將派息比率的目標範圍擴大至35%至45%。

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編輯：姚卓然