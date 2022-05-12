▲ 【美企業績】迪士尼上季營收升23% Disney+ 增長勝預期、盤後仍跌3%

迪士尼（美：DIS）公布截至4月第二季度營收192.5億美元，按年升23%，持續經營淨利大跌48%至4.7億美元， 調整後每股盈利1.08美元。 迪士尼盤後續跌3.2%，報105.21元。

期內，公司 主題樂園、體驗及消費品業務營收66.5億美元，勝預期的61.2億美元，按年增長逾一倍。公司解釋指，今財年美國當地就新冠疫情的封鎖措施解除，令收入上升，不過 警告稱，新冠病毒對其他地方如亞洲主題公園的影響仍在。

Disney+訂閱用戶數1.377億，勝預期1.344億，按年升33%，季內增加790萬名用戶。 ESPN+訂閱用戶數2230萬，按年升62%，遜預期2250萬。 媒體訂閱用戶增長高於預期，公司首席財務官Christine McCarthy預計 Disney+ 下半年的淨增長將更勝上半年，但增幅可能沒有之前預期的那麼大。此外，美國及加拿大Disney+訂戶的每用戶平均收入 （ARPU） 增長5%至6.32美元。

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編輯：姚卓然