  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (四) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】融創中國：2023年10月票據逾期、未能在寬限期內支付利息　尚未收到票據持有人加速還款通知

股市 08:05 2022/05/12

分享：

分享：

【內房危機】融創中國：2023年10月票據逾期、未能在寬限期內支付利息　尚未收到票據持有人加速還款通知

融創中國 （01918） 公布，由於未在寬限期內支付2023年10月票據到期應付利息，可能將導致票據持有人要求公司立即支付本金及應計利息。截至公告日期，2023年10月票據的未償還本金為7.416億美元，而公司未收到任何關於票據持有人就加速還款發出的任何通知。公司預期不會在其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務，正積極尋求於合理時間範圍內與票據持有人協商以達成一致的方式解決相應問題。

美元債券 到期日 金額 寬限期結束
7.95% 2023年到期 4月11日 2,950萬美元 5月11日
8.35% 2023年到期 4月19日 2,685萬美元 5月19日
6.8% 2024年到期 4月20日 2,040萬美元 5月20日
5.95% 2024年到期 5月26日 2,800萬美元 5月26日
7.25% 2022年到期 6月14日 6.2175億美元 -

考慮到當前階段性流動資金問題，無法保證能如期或在相關寬限期內履行其債務的義務。若未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案，可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

融創表示，今年以來集團融資情況未能得到明顯改善， 叠加國際評級機構對公司的投資評級進行了下調，導致集團為應對3月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產處置、 專項融資等多種資金方案均難以落地。

另外，3月份以來集團重點布局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴重，3、4月合同銷售金額按年大幅下降約65%，使得集團現階段面臨著更大的流動性壓力。

集團對於無法保證如期履行債務義務向債權人致歉，希望債權人給予一定的緩衝時間去解決目前階段性問題。

融創表示，將尋求相關債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關方的利益，已委任華利安諾基（中國）有限公司為財務顧問，及盛德律師事務所為法律顧問，協助評估集團資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題，以達成所有利益相關方的最優解決方案。

【內房危機】融創中國再傳賣產　深圳地鐵萬科洽購深圳冰雪城項目

【內房危機】融創美元債券還息寬限期逼近　如明日未能還息恐觸發交叉違約

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

港股 融創中國（01918）

上一篇文章

【美企業績】迪士尼上季營收升23%　Disney+ 增長勝預期、盤後仍跌3%

下一篇文章

沙特阿美超越蘋果　成全球市值最高公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款