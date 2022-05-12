【內房危機】融創中國首次違約　消息：考慮境外債務展期、引入戰投

▲ 【內房危機】融創中國首次違約 消息：考慮境外債務展期、引入國企及央企等戰投

融創中國 （01918） 承認，未在寬限期內支付2023年10月票據到期應付利息，可能將導致票據持有人要求融創立即支付本金及應計利息，為融創在此輪房企債務風波中首次違約。據消息人士指，集團計劃通過債務展期積極解決債務問題，並希望通過在集團層面引入具有強大信用背書的企業作為戰投，改善整體信用狀況。

融創中國指，截至公告日期，2023年10月票據的未償還本金為7.416億美元，暫未收到任何關於票據持有人就加速還款發出的任何通知。融創中國現正停牌，同系融創服務 （01516） 半日插6.4%，報3.38元。

融創中國預期，不會在其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務，正積極尋求於合理時間範圍內與票據持有人協商以達成一致的方式解決相應問題。

消息：傳引入國企及央企等戰略投資者

據消息人士指，融創目前計劃通過債務展期積極解決債務問題，同時還積極與較高信用等級的潛在戰投進行溝通，包括國企及央企等，不論是項目還是集團層面，希望通過戰投的引入加速改善公司的整體信用狀況，快速恢復融資能力，重新進入良性發展軌道。

美元債券 到期日 金額 寬限期結束 7.95% 2023年到期 4月11日 2,950萬美元 5月11日 8.35% 2023年到期 4月19日 2,685萬美元 5月19日 6.8% 2024年到期 4月20日 2,040萬美元 5月20日 5.95% 2024年到期 5月26日 2,800萬美元 5月26日 7.25% 2022年到期 6月14日 6.2175億美元 -

融創：今年融資情況無明顯改善 3、4月合約銷售受疫情影響

融創表示，考慮到當前階段性流動資金問題，無法保證能如期或在相關寬限期內履行其債務的義務。若未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案，可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

雖然內地當局近月多次發聲理順房屋政策，惟融創表示，今年以來集團融資情況未能得到明顯改善， 叠加國際評級機構下調公司投資評級，導致集團為應對3月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產處置、 專項融資等多種資金方案均難以落地。

另外，3月份以來集團重點布局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴重，3、4月合同銷售金額按年大幅下降約65%，使得集團現階段面臨著更大的流動性壓力。

集團對於無法保證如期履行債務義務向債權人致歉，希望債權人給予一定的緩衝時間去解決目前階段性問題。

融創表示，將尋求相關債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關方的利益，已委任華利安諾基（中國）有限公司為財務顧問，及盛德律師事務所為法律顧問，協助評估集團資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題，以達成所有利益相關方的最優解決方案。

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責任編輯︰梁浩碩