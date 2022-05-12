▲ 沙特阿美超越蘋果 成全球市值最高公司

石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）超越蘋果公司（美︰AAPL），成為全球市值最高公司。沙特阿美周三股價一度衝上歷史最高水平，全日收跌1%，市值約為2.43萬億美元，自2020年以來市值首次超越蘋果。蘋果收報146.5美元，跌5.2%，市值約2.37萬億美元。

雖然全球最高市值公司換位可能是短暫的，主要是象徵性為主，但卻顯示隨著全球經濟應對加息、通脹、供應鏈問題下市場的變化。

Tower Bridge Advisors首席投資官James Meyer表示，在業務或基本面方面，不能把蘋果與沙特阿美相比，但商品領域的前景已改善，是通脹及供應緊張的受益者。

油價飆升為沙特阿美帶來了更多利潤，但卻加劇通脹上升，迫使聯儲局以更快的速度加息，打壓科技股表現。沙特阿美股價年初至今已累升逾27%。受惠油價飆升，其去年全年淨利潤飆逾倍。另一方面，蘋果股價自1月4日高見182.94美元後回落，今年以來已跌近兩成。

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責任編輯︰梁浩碩