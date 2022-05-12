  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (四) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙特阿美超越蘋果　成全球市值最高公司

股市 07:41 2022/05/12

分享：

分享：

沙特阿美超越蘋果　成全球市值最高公司

石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）超越蘋果公司（美︰AAPL），成為全球市值最高公司。沙特阿美周三股價一度衝上歷史最高水平，全日收跌1%，市值約為2.43萬億美元，自2020年以來市值首次超越蘋果。蘋果收報146.5美元，跌5.2%，市值約2.37萬億美元。

雖然全球最高市值公司換位可能是短暫的，主要是象徵性為主，但卻顯示隨著全球經濟應對加息、通脹、供應鏈問題下市場的變化。

Tower Bridge Advisors首席投資官James Meyer表示，在業務或基本面方面，不能把蘋果與沙特阿美相比，但商品領域的前景已改善，是通脹及供應緊張的受益者。

油價飆升為沙特阿美帶來了更多利潤，但卻加劇通脹上升，迫使聯儲局以更快的速度加息，打壓科技股表現。沙特阿美股價年初至今已累升逾27%。受惠油價飆升，其去年全年淨利潤飆逾倍。另一方面，蘋果股價自1月4日高見182.94美元後回落，今年以來已跌近兩成。

【沙特阿美】沙特阿美去年淨利潤飆逾倍　料今年資本開支增至最多500億美元

【AAPL業績】蘋果警告供應鏈限制或累銷售少80億美元　預告中國需求減弱、盤前跌2%

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL）

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】金管局接錢恒指夜期急瀉379點 美國通脹難遏止道指跌326點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 納指挫1.4% 道指跌幅收窄至98點
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款