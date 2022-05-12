【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件

▲ Google I/O年度開發者大會今年如常在美國舉行，其行政總裁Sundar Pichai宣佈推出Android 13。

Google I/O年度開發者大會今晨在美國舉行，一如外界所料，重點宣布推出Android 13操作系統；硬件上推出Pixel 6A、Pixel 7、Pixel 7 Pro手機及Pixel Watch等，更預告明年會推Pixel平板電腦。

▲ Pixel Watch、Pixel 6A、Pixel 7、Pixel 7 Pro等將在網上及紐約門店出售。

Android 13操作系統強調個人化體驗及私隱功能，重點如下。

照片、影片：用戶可選擇與應用程式分享哪些照片、影片

推送訊息：應用程式在推送通知前，必須得到用戶許可

私隱設定：將推出統一安全和私隱設置頁面，讓用戶掌握所有裝備上的數據私隱和安全性設定

▲ 用戶可掌握所有裝備上的數據私隱和安全性設定。

▲ 用戶可自選手機背景的個人化設定，為不同app選擇語言。

顏色自由選：選好手機背景的個人化設定後，顏色偏好將會應用到整個作業系統中，並擴展到 Google 應用程式以外的圖標。

語言多元化：為每個應用程式選擇不同的語言偏好，如A銀行App用中文，B預訂機票App可以用英文。

提升工作效率：透過最新內置的 Chromecast 功能，在不同裝置上無間斷欣賞影片或聽音樂。透過新增的網址或照片複製功能，能在將Android 手機和平板電腦無縫切換及繼續工作。

Google Wallet：將在 Android 及 Wear OS 上推出，助用户統一存取重要的卡及證件，例如車匙、疫苗記錄、支付卡、交通卡丶各類門票、登機證，酒店門卡、職員證、會員和學生證等等，此功能將在數星期內推出，但未有透露是否支援香港八達通。

緊急支援：加入緊急定位服務功能，令急救人員更易掌握求助人位置，並預警自然災害。同時，今年將向更多國家推出地震警報，並在Wear OS 推出緊急求助功能。

推出Android 13操作系統外，同時宣布為Google Cloud推出AlloyDB作業系統、提升Google Workspace的功能及安全防護、加強Google搜尋及翻譯功能，改善Google Assistant 功能如不用再說「Hey Google」等。更重要的是，Google更強調利用AI了解自然語調、聲線，同時盡力減低「AI 歧視」。

記者：梁巧恩