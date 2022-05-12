【ET開市直擊】解讀美國通脹數據 油股續可看好？（附time code）

美國4月CPI按年升8.3%超預期，核心CPI升6.2%，亦高於預期。美國聯儲局釋出鷹派訊號，指要加息至5厘或以上才可抑制通脹，納指挫逾2%。美國通脹數據怎解讀？通脹高企，油價重上105美元，Exxon Mobil Corp（XOM.US）、股神巴菲特新愛股西方石油（OXY.US）齊升1-2%，油股繼續可看好？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你解讀讀美國通脹數據兼推介股份。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：26 - 港股今日焦點速覽 339

01：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：52 - 亞太股市早段市況速報

03：32 - 美國4月CPI按年升8.3%超預期 市場未於聯儲局加息半厘或0.75厘預期取得平衡

05：27 - 美股短期有壓力 納指如再回落將打破十多年來上升通道

06：36 - 美股長線跌幅未必太大 科技股跌幅顯著、美股短期調整壓力持續

07：04 - 美股宜審慎 油價高＋聯儲局政策緊縮、市場對美國經濟不樂觀

07：55 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：07 - 恒指一旦失19800點 下望支持位3月低位

12：50 - 港股造淡勿太進取 長線揀價值投資

13：45 - 科技股可低撈？ 騰訊 （00700） 守4月低位有抗跌力916

16：21 - 長線資金留意科技股 內地穩經濟有利科技股股價表現

17：02 - 阿里巴巴 （09988） 受監管影響更大要謹慎 復甦力未必強

18：05 - 料汽車股下半年有不錯反彈 比亞迪 （01211） 短期股價受累環保事件

20：28 - 吉利汽車 （00175） 料底部整固後反彈

22：27 - 推介板塊（進取型）：油股可短炒、長揸 中海油 （00883） 競爭力愈來愈強可關注

23：53 - 推介板塊（保守型）：基建股可留意 中鐵建 （01186） 有望追落後、中國建築 （03311） 料受惠北都項目

26：28 - 油股可選中海油 （00883） 競爭力愈來愈強可關注

27：12 - 港股開市前市況速報

28：55 - ET個股推介：農夫山泉 （09633）

34：02 - 港股開市初段市況速報

34：28 - 觀眾問股：美團 （03690） 、騰訊 （00700） 二揀一邊隻可吼位入？

36：42 - 觀眾問股：車股要唔要睇路？ 蔚來於新加坡上市即散水？

40：10 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 見短期底？現價買有冇10%水位？未有貨想短炒

42：10 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 可以博反彈？

44：13 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 49元有貨 前景點睇？如何減損？

46：40 - 觀眾問股：中國中鐵 （00390） 如何？ 5.2元有貨可加注嗎？

47：44 - 觀眾問股：美股遲來的冧市？ 深度調整何時完？

49：25 - 觀眾問股：蘋果（AAPL.US）短期要沽？

51：18 - 觀眾問股：萬洲國際 （00288） 可以受惠大陸通脹？ 7.1元有小量貨要走？

53：18 - 觀眾問股：A股ETF可以考慮？ 點睇A股？買賣策略？

55：44 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 15元買入要食糊先？

57：10 - 港股、A股開市初段市況速報

57：40 - 財經日誌提提你

*重溫《ET開市直擊》美團騎手新規則 內地通脹怎解讀？→【按此-附time code】