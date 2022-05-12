【板塊點睇】中泰：估值觸底且呈分化趨勢 優質物管股修復彈性大

據中泰證券統計的20家重點物管公司，去年的收入同比增長中位數為51%，其中民企屬性、背靠房地產開開發商、偏住宅業態，存在較大交付體量及併購邏輯的公司，營收增速較快；另原先毛利率處於行業較低位置的公司，憑借新業務開展及存量業務梳理改善經營效率，毛利率得到修復；物業服務行業整體管理經營依舊粗放，中後台數字化程度仍有較大提升空間，行業銷售管理費用率呈下行趨勢。

該行認為，物管行業三大業務板塊均有萬億的市場潛力，龍頭公司市佔率較低，未來依然有持續高速成長機會；近年來，物管政策主要圍繞行業現存痛點進行制度補足與優化，及鼓勵發展多元業務展開，整體基調圍繞鼓勵行業健康發展制定；去年物業資本市場 「前高後低」，公司估值體系經歷從分化到重塑，而今年初又經歷二次重塑，優質民企估值進一步折讓，短期地產信用風險對優質民營物業造成的衝擊可控，隨着地產信用風險緩釋，未來修復彈性空間更大。

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去年業績反映出物管公司基本面全方位穩中向好，收入利潤維持高增長，盈利能力穩定，財務健康，業務發展勢頭強勁。展望後市，行業優質賽道邏輯不變，公司高成長邏輯不變。投資方向上推薦選擇行業龍頭及優質的一綫公司，或細分賽道上具有競爭力的頭部公司。短期看，國企、央企背景的公司抗風險能力較強，如保利物業（06049）、中海物業（02669）等；中長期，房地產板塊築底回暖，信用風險緩釋後，建議關注民企龍頭，如碧桂園服務（06098）、旭輝永升服務（01995）、新城悅服務（01755）等。

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撰文：林衛