【眾安在綫】國泰君安：保險＋科技雙引擎戰略 眾安在綫推薦買入

國泰君安報告指，去年眾安在綫（06060）總保費203.71億元（人民幣，下同），按年增長21.9%，全年出具保單量 77.45 億張。受益於堅持有質量地增長以及科技驅動的降本增效，去年綜合成本率降至 99.6%，較去年同期改善了約2.9個百分點，其中賠付率為約57.6%，按年升約3.5個百分點。去年實現了承保盈利約0.75億元，相比去年同期的承保虧損約4.08億元，扭虧為盈。

該行認為未來公司將繼續堅持「保險+科技」雙引擎戰略，將繼續保險科技能力對國內外市場進行輸出，賦能整條保險產業鏈上下游所有參與方，得益於行業高質量發展，公司將在科技創新板塊持續發力，在醫療保險創新方面領跑中獲得了豐厚回報。健康險保費在過去四年間實現了超過6倍的大幅增長，看好此板塊未來發展潛力。

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眾安在綫是中國首家互聯網保險科技公司，去年公司實現了首次承保盈利，將繼續堅持「保險+科技」雙引擎戰略，堅持有質量地可持續增長，看好科技賦能保險行業發展，推薦買入。

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撰文：林衛