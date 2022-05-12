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【開市9點半】阿里美股退守80港元關　馬雲再現身杭州阿里日

股市 06:26 2022/05/12

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阿里巴巴 （09988）  創辦人馬雲在5月出現第二次公開露面的消息，馬雲於5月10日的阿里親友日，在杭州阿里巴巴園區，就公益與農業科技與員工交流，馬雲近年關注和致力於公益發展，3年前卸任阿里董事長時也表示，公益是他最關注的領域。去年510阿里親友日馬雲也出現在阿里園區，員工公益區也是他最關注的部分。

不過，阿里巴巴股價仍處弱勢，在阿里美股折算收報80.2港元，較港收市價81.73元低5.45元或6.4%，成交額約21億美元，相當於約165億港元。

重點新聞：

1）馬雲杭州出席阿里日　5月兩度公開露面

2）港滙觸7.85弱方水平　靜待金管局出手接錢

3）大摩：中資股震盪料短期持續　4大指標可顯示股市轉勢

4）美國CPI分析：投資者疑通脹仍未見頂　料儲局或再考慮加息0.75厘

5）【穩定幣幣災】TerraUSD曾重挫6成、LUNA瀉9成　演算法支撐掛鈎美元難抵信心危機、耶倫促監管穩定幣

6）國泰航空：未來數月每月燒錢縮至少於5億元　6月起恢復每日往來香港倫敦、4月貨運量明升實跌

7）大酒店旗下香港半島酒店首季出租率跌至9%　平均可出租客房收入跌52%

8）瑞銀指內地疫情及封控措施為經濟帶來挑戰　下調今年中國GDP增長預測至5%以下

9）拜登：考慮降中國貨關稅　以遏制高通脹

10）永利澳門升近3%　首季虧損1.88億美元、按年擴大近17%

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