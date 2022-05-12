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【穩定幣幣災】Terra創辦人Do Kwon：UST將轉型為抵押型穩定幣　UST稍回穩、LUNA無起色

股市 10:42 2022/05/12

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【穩定幣幣災】Terra創辦人Do Kwon：UST將轉型為抵押型穩定幣　UST稍回穩、LUNA無起色

個別穩定幣（Stablecoin）爆信心危機，由區塊鏈公司Terra發行、全球最大穩定幣之一的TerraUSD（UST）周三低見0.23美元，較其目標與美元「1兌1」的價值大折讓77%，平衡TerraUSD價值的加密貨幣Terra（LUNA ）跌幅更驚人。Terra創辦人Do Kwon於Twitter上發布多條貼文，當中提到會開始重建UST，並將調整機制令其成為抵押型穩定幣，意味UST未來或不再以演算法支撐掛鈎美元的穩定幣。

Terra提出改革後，系內兩款加密幣價各走兩極。至周四上午10時35分，UST稍回穩至0.67美元，低位反彈近兩倍，惟仍低於1美元的目標價值。LUNA毫無起色，24小時間暴插96%至0.6564美元，LUNA近24小時高位為15.14美元，4月底曾逼近100美元。

TerraUSD急瀉，演算法支撐掛鈎美元難抵信心危機、耶倫促監管穩定幣，看【下一頁】

Do Kwon於Twitter表示，「我明白過去72小時對所有人來說是非常艱難，我正與每個人一起渡過這場危機，我們會建立到這場危機的出路。」他指，現時UST以50美仙交易，與1美元掛鈎存重大偏差，當前若希望重新掛鉤，必須要所有承接所有被拋售的UST，除此之外，別無他法。

倡擴基礎礦池   提高LUNA鑄幣能力至12億美元

因此，Do Kwon提出數個補救方案，並支持社區提案「1164｣，即提出將基礎礦池特別提款權（SDR）由5,000萬美元增加至1億美元，促使鑄幣能力由2.93億美元提高至12億美元。

這意味著將在市場上生産和銷售更多的LUNA，試圖減少UST供應減少以推高價值， 令UST的幣值恢復到與1美元掛鈎。

Do Kwon又指，根據鏈上價差、掛鈎壓力及UST銷毀率等，UST供應過剩的情況將會持續下降，直至達到打衡及價差恢復，不過，這對UST及LUNA持有者而言成本很高，故將探索不同選擇，引進更多外部資本及減輕UST供應過剩的問題。

另外，有外媒引述消息指，Terra支持組織LFG正與頂級風投、做市商等機構交涉，冀籌集10億美元資金，挽救UST市場。

相關文章：

【Bitcoin】美國證交會主席指責加密貨幣交易所與客戶對賭　批3大穩定幣涉潛在衝突

 

區塊鏈 虛擬貨幣 Twitter

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