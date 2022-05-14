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【餓「新」嘗啖＠iM網】德師傅x點一龍 玩盡七滋八味

名人薈萃 08:21 2022/05/14

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自從放寛限聚後，大家蟄伏了兩個月，都儲滿能量，報復式出動，飲飲食食買買賣賣不亦樂乎，街上重現人氣。喜見寒冬已過，相信炎夏不會遠。守得雲開的飲食業最為雀躍，想盡辦法招徠，最近「點一龍」就請來川菜大師陳啟德玩川味pop up，煮出川菜的七滋八味，嗜辣的我第一時間捧場。

 

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

 

人稱德師傅的陳啟德，入行超過半世紀，一手川菜尤其出色，喜歡吃辣的朋友相信很多都聽過他的名字。德哥自從前兩年退下火線後，過着半退休的生活，偶然下廚為樂，功夫更顯難能可貴。這次與「點一龍」聯手炮製十一道經典美味的川菜，以傳統手藝加上德師傅的個人風格，煮出蘊含甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹；魚香、酸辣、椒麻、怪味、麻辣、紅油、薑汁、家常的「七滋八味」，將川菜的不同辣度，不同風味，逐一呈現。

這天吃的第一道菜是經典重慶口水雞，端上來已聞到撲鼻的紅油香氣，那皮爽肉嫩的滑溜雞件，加上花生粒，更添香味與口感，入口只道美味，不覺得辣，吃上兩三口後，那種辣勁才慢慢滲出，辣得好有層次。

不喜歡太辣的，蒜香撲鼻的雲片白肉是必食之作，肥瘦均稱的腩肉片爽口入味，濃郁的蒜香之餘，還帶有甜美的醬汁，醒胃可口。

再來是夫妻肺片和熱騰騰的水煮牛。自家鹵煮的夫妻肺片，將牛內臟切得好薄，入口爽脆，麻辣鮮香。水煮牛則麻香帶勁，各有風味。

魚香蝦球非常獨特，完全出乎川味的想像，鹹鮮的魚香汁裹以爽彈的大蝦球，無與倫比。這醬汁德師傅花了不少心機鑽研，除了豆瓣醬外，還用酒釀，入口鹹中帶甜，亦令整道菜提鮮不少，這時來口白飯，人間絕配。

歌樂山辣子雞是川菜必食之一，雞肉切丁後加入海量的辣椒、花椒、胡椒混炒，鑊氣十足，炸至金黃的雞丁外酥內嫩，食落啖啖都有椒香，叫人停不了口，來杯啤酒就更爽，絕對不讓韓式炸雞配啤酒專美。

吃到這裏本來已經肚滿，怎知見到他們的馳名擔擔麵，還是忍不了口，竟然吃掉一碗。這麵看上去沒啥特別，食落細滑又彈牙，原來和詠藜園的擔擔麵是同一麵家。麵質好都要湯底配合，芝麻醬混以辣椒醬、花椒油、香醋等調味，再加入肉碎，將每條麵溫柔地擁抱，以至每一口都能嚐盡箇中滋味，所以一條也不能拋棄。

地道的川菜甜點紅糖糍粑也不錯，做到軟糯煙韌，甜而不膩，這頓飯吃出個大滿足。喜歡川菜的朋友，可以一試，這個pop up川味美食，只做到七月底。

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【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：
熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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