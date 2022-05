【餓「新」嘗啖＠iM網】德師傅x點一龍 玩盡七滋八味

自從放寛限聚後,大家蟄伏了兩個月,都儲滿能量,報復式出動,飲飲食食買買賣賣不亦樂乎,街上重現人氣。喜見寒冬已過,相信炎夏不會遠。守得雲開的飲食業最為雀躍,想盡辦法招徠,最近「點一龍」就請來川菜大師陳啟德玩川味pop up,煮出川菜的七滋八味,嗜辣的我第一時間捧場。

人稱德師傅的陳啟德,入行超過半世紀,一手川菜尤其出色,喜歡吃辣的朋友相信很多都聽過他的名字。德哥自從前兩年退下火線後,過着半退休的生活,偶然下廚為樂,功夫更顯難能可貴。這次與「點一龍」聯手炮製十一道經典美味的川菜,以傳統手藝加上德師傅的個人風格,煮出蘊含甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹;魚香、酸辣、椒麻、怪味、麻辣、紅油、薑汁、家常的「七滋八味」,將川菜的不同辣度,不同風味,逐一呈現。

這天吃的第一道菜是經典重慶口水雞,端上來已聞到撲鼻的紅油香氣,那皮爽肉嫩的滑溜雞件,加上花生粒,更添香味與口感,入口只道美味,不覺得辣,吃上兩三口後,那種辣勁才慢慢滲出,辣得好有層次。

不喜歡太辣的,蒜香撲鼻的雲片白肉是必食之作,肥瘦均稱的腩肉片爽口入味,濃郁的蒜香之餘,還帶有甜美的醬汁,醒胃可口。

再來是夫妻肺片和熱騰騰的水煮牛。自家鹵煮的夫妻肺片,將牛內臟切得好薄,入口爽脆,麻辣鮮香。水煮牛則麻香帶勁,各有風味。

魚香蝦球非常獨特,完全出乎川味的想像,鹹鮮的魚香汁裹以爽彈的大蝦球,無與倫比。這醬汁德師傅花了不少心機鑽研,除了豆瓣醬外,還用酒釀,入口鹹中帶甜,亦令整道菜提鮮不少,這時來口白飯,人間絕配。

歌樂山辣子雞是川菜必食之一,雞肉切丁後加入海量的辣椒、花椒、胡椒混炒,鑊氣十足,炸至金黃的雞丁外酥內嫩,食落啖啖都有椒香,叫人停不了口,來杯啤酒就更爽,絕對不讓韓式炸雞配啤酒專美。

吃到這裏本來已經肚滿,怎知見到他們的馳名擔擔麵,還是忍不了口,竟然吃掉一碗。這麵看上去沒啥特別,食落細滑又彈牙,原來和詠藜園的擔擔麵是同一麵家。麵質好都要湯底配合,芝麻醬混以辣椒醬、花椒油、香醋等調味,再加入肉碎,將每條麵溫柔地擁抱,以至每一口都能嚐盡箇中滋味,所以一條也不能拋棄。

地道的川菜甜點紅糖糍粑也不錯,做到軟糯煙韌,甜而不膩,這頓飯吃出個大滿足。喜歡川菜的朋友,可以一試,這個pop up川味美食,只做到七月底。

