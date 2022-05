【清酒新世界@iM網欄】酒粕芝士蛋糕！ 髙砂酒造．六

髙砂酒造除了釀造清酒以外,其實還有開發其他產品,譬如酒粕就是其中之一。酒粕是清酒在壓榨醪液時產生的副產品(就好像煲湯一樣,會有湯渣),大約會分解佔原材料近三分一的酒粕。酒粕的營養成分超級高,富含維生素、泛酸、膳食纖維等成份,據說能夠預防很多疾病,譬如便秘、肥胖症等,酒粕作為保健食品更受到世界的關注。此外,在食物 中加入酒粕會增加濃郁度和鮮味,可見酒粕在各個領域都相當受歡迎。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

高砂酒造與很多公司合作開發及銷售有關酒粕的產品,舉例:與旭川的Deux Creme製作酒粕芝士蛋糕,除了芝士蛋糕所用的原材料麵粉、雞蛋和牛奶等都來自北海道,更參與了「農家清酒計劃」,所有芝士蛋糕都是以酒粕來代替牛油來製造!還有與東旭川町的谷口農場合作,以酒造的大吟釀酒粕混合農場所培植的北海道米「ゆめぴりか」(Yumepirika),加上北海道甜糖製成無酒精的甘酒。據說北海道米的特別之處就是低澱粉質,所以對於喜歡吃甜的人士來說十分健康,而且這款甘酒的口感較為濃稠,入口十分清爽舒暢卻不膩,並在2019年第三屆的「E-ZO絶品アワード」中奪得優秀獎!

有關酒粕的產品實在太多了,譬如牛肉、醃製品、冰淇淋……我都想一一分享,下星期再繼續介紹!

▼ 點擊圖片放大 +2

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界 @Chris Wong (汪廷謙)的文章請 按此

欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!