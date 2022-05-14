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【清酒新世界@iM網欄】酒粕芝士蛋糕！ 髙砂酒造．六

名人薈萃 08:02 2022/05/14

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髙砂酒造除了釀造清酒以外，其實還有開發其他產品，譬如酒粕就是其中之一。酒粕是清酒在壓榨醪液時產生的副產品（就好像煲湯一樣，會有湯渣），大約會分解佔原材料近三分一的酒粕。酒粕的營養成分超級高，富含維生素、泛酸、膳食纖維等成份，據說能夠預防很多疾病，譬如便秘、肥胖症等，酒粕作為保健食品更受到世界的關注。此外，在食物 中加入酒粕會增加濃郁度和鮮味，可見酒粕在各個領域都相當受歡迎。

 

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

 

高砂酒造與很多公司合作開發及銷售有關酒粕的產品，舉例：與旭川的Deux Creme製作酒粕芝士蛋糕，除了芝士蛋糕所用的原材料麵粉、雞蛋和牛奶等都來自北海道，更參與了「農家清酒計劃」，所有芝士蛋糕都是以酒粕來代替牛油來製造！還有與東旭川町的谷口農場合作，以酒造的大吟釀酒粕混合農場所培植的北海道米「ゆめぴりか」（Yumepirika），加上北海道甜糖製成無酒精的甘酒。據說北海道米的特別之處就是低澱粉質，所以對於喜歡吃甜的人士來說十分健康，而且這款甘酒的口感較為濃稠，入口十分清爽舒暢卻不膩，並在2019年第三屆的「E-ZO絶品アワード」中奪得優秀獎！

有關酒粕的產品實在太多了，譬如牛肉、醃製品、冰淇淋……我都想一一分享，下星期再繼續介紹！

    點擊圖片放大
    +2

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

 

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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