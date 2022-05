【夢想本應翱翔@iM網欄】醫療成像初創勝出JUMPSTARTER　助早期篩查疾病拯救生命

阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽「JUMPSTARTER 2022」早前圓滿結束,最後勝出的兩支初創隊伍分別為筆者上一期提及的智能海洋清潔機械人開發商Open Ocean Engineering,以及醫療成像設備商Gense Technologies。後者的業務與我們的日常生活息息相關,首席執行官兼聯合創始人陳柏衡(Justin)受使命感驅動,與團隊一起研發出便攜式自助醫療成像設備,冀幫助大眾早些篩查疾病及管理慢性疾病,拯救生命。

有見公共醫療資源緊張,加上預防疾病的篩查費用較昂貴,Justin在劍橋大學修讀金融及經濟學碩士時,與多位有生物醫學工程及其他科技背景的博士研究員起意創業,以解決有關問題。「當時我們探討有什麼科技尚未發揮最大潛能。考慮到可以結合新的芯片、機器學習和雲端科技,我們決定投入研發電阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,簡稱EIT)技術的應用。」

EIT是一種非入侵式(non-invasive)重建人體內部組織影像的技術,透過測量人體內部的電阻率分佈以及算法模擬重建,可即時顯示人體內部組織的影像。「家用自助醫學成像(medical imaging)有很大的發展潛力,我們想做accessible medical care(便利的醫療保健)。」Justin說。

家用自助成像設備 易用實惠便攜

Gense Technologies於2017年創立,主力研發用於遠程診斷篩查和慢性病監測的便攜式自助醫學成像設備,用家只需將電極帶佩戴於身體的不同位置,例如胸部、腹部或腰部等,依照應用程式簡單的指示操作,就可在數分鐘內以非入侵方式進行肺部、肝部、腎部等實時影像掃描,用家可通過雲端與指定醫療保健供應商共享資料,亦可根據線上醫療報告了解身體情況。

Justin指,該設備的設計以「價錢實惠、便攜、使用方法簡便(無需醫學培訓)」為出發點,目標透過增加早期診斷的機會,拯救更多生命,讓確診者及時得到合適治療;除了可在家居使用,也能幫助醫院或診所減輕人力負擔。

他續指,早在新冠疫情之前,遠程醫療保健就已成為全球關注的焦點行業。該公司正在香港尋求合作夥伴,例如保健服務供應商、護老院等,為有需要的人士提供實時健康報告、上門檢測等服務。如今受新冠疫情影響,該公司設備更有助長者自測身體,無需前往醫院,從而降低被感染風險。

醫療保健去中心化 在家監察康復者情況

Gense還受香港政府委託,監察新冠肺炎康復者的後續情況。Justin說:「我們把設備送給康復者,監察他們離開醫院後約14天的康復情況。過程中得到許多具影響力、有洞見的結果,也吸引了各領域,例如學術界的夥伴參與,對研究治療疾病很有幫助。」

他指,政府亦傾向利用「去中心化」的醫療保健服務,例如讓潛在病人預約體檢無需等待太長時間,畢竟若病情被拖延,未來治療的費用就可能更高。該公司會繼續夥拍政府,同時亦尋求與私人診所、保險公司合作。

港學術臨床環境佳 近內地利硬件開發

以香港為總部的Gense Technologies團隊現有15位研究員,涵蓋生物醫學工程、電子、人工智能、硬件及軟件設計等領域,分別畢業自劍橋、史丹福、帝國理工、香港大學等世界名校。Justin和多位員工畢業自英國名校,卻沒有選擇在英國創業,他說,香港有良好的醫療系統、學術研究及臨床試驗的環境,加上產品需要配合硬件製造,香港靠近內地、有地理優勢。另外,他認為,來自大學、政府及私人投資可供申請的資金亦頗為充裕,該公司至今已獲得約港幣2000萬港元資金,會繼續在全球招聘人才。

Justin曾於2020年登上《福布斯》30歲以下社會企業家榜,他自認個性更適合創業,加上年輕機會成本較低,風險應受性更強。「創業家精神就是讓世界變得更美好,這包括推出產品和解決方案,真正幫助到人們的生活。生物科技有很長的研發週期,正因有夢想的指引,我們才能走到今天。」他建議有意創業者應盡早開始與潛在客戶、夥伴對話,建立產品的認可度。該公司從肺、肝、腎等部位的成像入手,未來會致力針對多種常見疾病的預防,並計劃逐步拓展美國、歐洲及內地市場。

今屆JUMPSTARTER兩間優勝初創將可獲得最多合共400萬美元的投資額,除了阿里巴巴香港創業者基金,還包括來自是次活動的合作夥伴香港數碼港及香港科技園公司的聯合投資。另外,JUMPSTARTER 2022將於5月12日至5月15日假尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA舉行創科盛典,展出比賽最後入圍十強及阿里巴巴香港創業者基金投資的部分初創公司的科技,並與日本數碼藝術家山下晶子(Akiko Yamashita)合作,帶來融入藝術科技的超大型沉浸式數碼幕牆和展區,供大眾親身體驗創意藝術和了解環球創科社群。

阿里巴巴創業者基金未來亦將繼續投入,助提升香港的創科生態,支援培育更多優秀初創,筆者下一期會繼續為大家介紹今年JUMPSTARTER 的獲獎隊伍,希望讓大眾多了解初創公司對社會作出的正面影響。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目 Cindy 希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

