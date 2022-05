【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑鞋咁多款點揀好？ NB最新款跑鞋保護性強街跑最啱

每年各大牌子都會推出不少跑鞋,琳瑯滿目,不知如何選擇才好。最理想當然是去鞋舖親身試穿,看看穿上是否舒服,但試穿與跑步時的感覺又可以很不同,多些留意不同文章或影片的分析或分享,先了解每對跑鞋的特性及賣點,再去試穿揀選心儀的跑鞋,或更能為荷包著想之餘,亦隨時能一擊即中穿上最適合自己的跑鞋。

最近New Balance最新推出 Fresh Foam X 1080 v12,以 Fresh Foam X 緩衝技術結合輕巧針織鞋面,並加入多項優化設計,不但柔軟靈活,更有多種顏色選擇。雖然早已聽過不少NB 1080跑鞋的好評,但之前只穿過FuelCell系列,一穿上就發現比一般跑鞋厚底,為雙腳提供緊貼舒適的保護,雖然鞋重量約292g,穿上去亦沒有很重的感覺。小弟試過穿上這雙鞋在荃灣青山公路跑了兩次,各20公里,配速大約六分鐘一公里,實在舒服,並可以輕鬆完成訓練。

▲ NB1080 v12 Fresh Foam X 泡綿經全新改良,提供更強大的緩震效果。

不經不覺,NB 1080跑鞋已在市面上推出了十多年,現時已經來到第12代,亦令我想起另一牌子Asics的 Gel-Kayano也出到28代,Nike的Pegasus更加去到39代!小弟以往亦有穿過Asics Gel-Kayano跑鞋,發現與NB 1080 跑鞋有點相似,都是保護性較強的跑鞋,但前者就再重一點。據了解,NB 1080 v12跑鞋所採用的全掌緩震中底 Fresh Foam X 泡綿經進一步改良,加入了約 3% 可再生原材料製成的生物基礎成份,令緩震效果更為明顯,紓緩跑步為雙腳帶來的壓力,亦有效減少碳足跡。今次跑鞋特別在寬闊位置使用更多Fresh Foam X泡綿,而在較窄的地方加強靈活性,令跑者踏步更流暢。外底採用抓地耐磨的發泡橡膠,即使面對崎嶇不平的道路亦能穩定駕馭。

▲ NB 1080 跑鞋能助跑手應付崎嶇道路。

1080 v12以貼合腳型的短靴設計,配合模壓腳跟護套,為雙腳帶來穩妥保護。緊貼雙足的工學針織 Hypoknit 鞋面輕薄透氣,並透過織線密度精密調整不同位置的彈力,讓跑手在長時間跑步中時刻保持雙腳通爽,更為足部提供針對性的延展彈性與支撐。NB一直緊貼潮流,今次鞋款亦備有多色選擇,男裝鞋分別提供橙色、藍色及黑色,而女裝則提供杏黃色、天藍色及黑色款式,要揀跑鞋襯衫話咁易。

▲ 女裝1080 v12除了有黑色及杏黃色款式,還有天藍色以供選擇。

小弟一直有穿過FuelCell Rebel及Prism系列跑鞋,喜歡這兩款系列較輕身,個人覺得較適合比賽或速度訓練之用,而1080 v12保護性較強,較適合街跑,以及一般的慢跑或配速跑練習。在不同跑步的練習使用不同特性的鞋款,相信更能助跑手跑得更順暢,有助提升練習或比賽表現。

▲ 去年推出的Prism v2至今仍是小弟喜愛的跑鞋之一。

隨著疫情漸趨穩定,社交距離設施逐步鬆綁,除了可以返回運動場跑步之外,現時更可以在跑步或於郊野公園行山時不用戴口罩。NB亦在五月份重啟跑步實體訓練班讓公眾參加,並舉行「里」「友」跑鞋獎勵計劃,只要在5月1日至5月15日期間,以跑步手機應用程式Strava 記錄累積戶外跑步50K或以上,再按要求於Strava NBRC Hong Kong 社團版面中貼文並累積讚好,便有機會獲贈最新款的專業跑鞋。趁還有三四天才截止,齊來跑多一點吧!有興趣的跑友可以留意NBRC Hong Kong 社團的Strava 公告,網站是:https://www.strava.com/clubs/nbrchongkong

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

