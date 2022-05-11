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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑鞋咁多款點揀好？ NB最新款街保護性強跑最啱

名人薈萃 20:04 2022/05/11

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每年各大牌子都會推出不少跑鞋，琳瑯滿目，不知如何選擇才好。最理想當然是去鞋舖親身試穿，看看穿上是否舒服，但試穿與跑步時的感覺又可以很不同，多些留意不同文章或影片的分析或分享，先了解每對跑鞋的特性及賣點，再去試穿揀選心儀的跑鞋，或更能為荷包著想之餘，亦隨時能一擊即中穿上最適合自己的跑鞋。

 

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

 

最近New Balance最新推出 Fresh Foam X 1080 v12，以 Fresh Foam X 緩衝技術結合輕巧針織鞋面，並加入多項優化設計，不但柔軟靈活，更有多種顏色選擇。雖然早已聽過不少NB 1080跑鞋的好評，但之前只穿過FuelCell系列，一穿上就發現比一般跑鞋厚底，為雙腳提供緊貼舒適的保護，雖然鞋重量約292g，穿上去亦沒有很重的感覺。小弟試過穿上這雙鞋在荃灣青山公路跑了兩次，各20公里，配速大約六分鐘一公里，實在舒服，並可以輕鬆完成訓練。

NB1080 v12 Fresh Foam X 泡綿經全新改良，提供更強大的緩震效果。

不經不覺，NB 1080跑鞋已在市面上推出了十多年，現時已經來到第12代，亦令我想起另一牌子Asics的 Gel-Kayano也出到28代，Nike的Pegasus更加去到39代！小弟以往亦有穿過Asics Gel-Kayano跑鞋，發現與NB 1080 跑鞋有點相似，都是保護性較強的跑鞋，但前者就再重一點。據了解，NB 1080 v12跑鞋所採用的全掌緩震中底 Fresh Foam X 泡綿經進一步改良，加入了約 3% 可再生原材料製成的生物基礎成份，令緩震效果更為明顯，紓緩跑步為雙腳帶來的壓力，亦有效減少碳足跡。今次跑鞋特別在寬闊位置使用更多Fresh Foam X泡綿，而在較窄的地方加強靈活性，令跑者踏步更流暢。外底採用抓地耐磨的發泡橡膠，即使面對崎嶇不平的道路亦能穩定駕馭。

NB 1080 跑鞋能助跑手應付崎嶇道路。

1080 v12以貼合腳型的短靴設計，配合模壓腳跟護套，為雙腳帶來穩妥保護。緊貼雙足的工學針織 Hypoknit 鞋面輕薄透氣，並透過織線密度精密調整不同位置的彈力，讓跑手在長時間跑步中時刻保持雙腳通爽，更為足部提供針對性的延展彈性與支撐。NB一直緊貼潮流，今次鞋款亦備有多色選擇，男裝鞋分別提供橙色、藍色及黑色，而女裝則提供杏黃色、天藍色及黑色款式，要揀跑鞋襯衫話咁易。

女裝1080 v12除了有黑色及杏黃色款式，還有天藍色以供選擇。

小弟一直有穿過FuelCell Rebel及Prism系列跑鞋，喜歡這兩款系列較輕身，個人覺得較適合比賽或速度訓練之用，而1080 v12保護性較強，較適合街跑，以及一般的慢跑或配速跑練習。在不同跑步的練習使用不同特性的鞋款，相信更能助跑手跑得更順暢，有助提升練習或比賽表現。

去年推出的Prism v2至今仍是小弟喜愛的跑鞋之一。

隨著疫情漸趨穩定，社交距離設施逐步鬆綁，除了可以返回運動場跑步之外，現時更可以在跑步或於郊野公園行山時不用戴口罩。NB亦在五月份重啟跑步實體訓練班讓公眾參加，並舉行「里」「友」跑鞋獎勵計劃，只要在5月1日至5月15日期間，以跑步手機應用程式Strava 記錄累積戶外跑步50K或以上，再按要求於Strava NBRC Hong Kong 社團版面中貼文並累積讚好，便有機會獲贈最新款的專業跑鞋。趁還有三四天才截止，齊來跑多一點吧！有興趣的跑友可以留意NBRC Hong Kong 社團的Strava 公告，網站是：https://www.strava.com/clubs/nbrchongkong

 

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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