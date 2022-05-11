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【優惠著數】MegaBox辦1折感謝祭　料人流生意再升1至2成

商業 20:49 2022/05/11

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MegaBox高級總監文靜芝（左）預期，「MegaBox Shopping Fest」會進一步帶動人流上升及營業額增加約1至2成。（MegaBox提供圖片）

本港第五疫情放緩，社交距離措施暫訂將於5月19日起進一步放寬。加上上月派發的消費券、節日氣氛帶動，商場人流及生意額亦受刺激，MegaBox人流比第五波疫情前增長超過6成。

【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）

MegaBox高級總監文靜芝透露，在首階段消費券發放後，商場人流及生意明顯急升，較第五波疫情前增長6成。商戶的營業額亦較早兩、三個月回升7成至3倍，當中以中式食肆的增幅尤其突出。「母親節期間，有些中式食肆的生意額更勝去年，按年可達4至5成升幅。」

5月19日將會再放寬社交距離措施，晚市堂食可營運至午夜12時，宴會活動的人數上限亦提升至120人。連同MegaBox由本月24日起舉行的1折優惠活動「MegaBox Shopping Fest」，文估計商場的人流及生意額可再增加1至2成。

數萬件產品低至一折

MegaBox Shopping Fest將會有數萬件產品以低至一折發售，更會首度舉辦「線上1折慈善購物節」，優惠產品總值近50萬元，收益將全數撥捐樂餉社。

於5月16日至5月25日期間，顧客成為Mega Club 會員，再於MegaBox手機應用程式以Mega Club 5分即可換領「線上1折慈善購物節」優惠碼1個。憑優惠碼由5月24日至5月27日於MegaBox Jetso eShop線上平台，購買慈善價貨品時輸入優惠碼，即可優先搶購低至1折貨品。

聯乘Lalamove Call車優惠

MegaBox又聯乘Lalamove提供Call車優惠，以「LALAMB」優惠碼於Lalamove app call車，並將取貨點設定為MegaBox，Lalamove新用戶可享HK$28優惠券1張，而現有用戶可享HK$18優惠券1張。另外，顧客場內消費滿HK$500或以10分Mega Club積分，即可換領Lalamove HK$50優惠券1張，為顧客提供Call車優惠。

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責任編輯：葉泳珊

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