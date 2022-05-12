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【消費優惠】上水廣場5.14起推「涼浸浸・初夏祭」　逾3萬件貨品1折起發售

Hot Talk 02:56 2022/05/12

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【消費優惠】上水廣場5.14起辦夏日祭　逾3萬件貨品1折起發售

新地 （00016） 旗下Landmark North上水廣場於周六（5月14日）至7月3日舉行「涼浸浸・初夏祭」，活動包括「皇牌週低至1折激筍優惠」及「1折換購賞」等，逾3萬件美容化妝、時尚飾品、潮流用品、餐飲美食禮券以低至1折價格發售。登記The Point會員亦可參與「美妝・扮靚賞」、「假日消費王」以及「Point Dollar 有禮」等消費優惠。

指定金額及消費組合 可優惠價換購商品及優惠

新地表示，顧客只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六即日消費滿指定金額，便可參與「1折換購賞」，以1折換購精選產品。例如單日消費滿5,000元，可以一折80元換購Bruno氣炸鍋，滿5萬元可以760元換購256GB的iPhone 13。

至於The Point會員，於場內指定美妝、個人護理及時裝商戶合共消費滿指定金額，可享高達650元商場電子券組合及1小時免費泊車券。消費滿4,000元以上可享3倍會員積分獎賞，高達80元Point Dollar回贈。

另外，會員於積分的認受商戶內，單一消費滿800元及同時使用200元Point Dollar可獲50元餐飲電子券。新地亦推出「假日消費王」，於周末最高消費的會員，可獲4,500元商場電子券組合和500元Point Dollar。

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【會員計劃】新地推Go Royal（帝賞）消費獎賞計劃　積分可與The Point結合

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