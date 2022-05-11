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【迪士尼】南韓或興建迪士尼 望成亞洲第2大園區 下月將落實詳情

理財智慧 15:49 2022/05/11

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迪士尼樂園目前全球共有6個，下一個樂園也許即將推出？據韓國傳媒報道，南韓或將興建迪士尼，而慶尚北道競標迪士尼樂園的評價中獲得高分，官方表示最快6月初就會公布決定。

據當地傳媒報道，除了慶尚北道之外，不僅仁川和釜山等大城市，就連地方政府也都有參與「迪士尼世界」競標，其中以慶尚北道獲得最大優勢，其一是該地有新機場，交通便利。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

南慶尚北道早前曾建議轉型成旅遊城市，打造吸引4,000萬外國遊客的遊客區，更提供495萬平方米的土地規模興建樂園等相關設施，因此是次競標令慶尚北道脫穎而出，在申辦評價中拿下高分。

如果一切落實，南韓迪士尼將會是繼東京迪士尼、香港迪士尼、上海迪士尼之後，亞洲第四座「迪士尼樂園」，更是亞洲第2大園區。

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責任編輯：龍紀瑩

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