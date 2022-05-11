【新股IPO】貝殼2423以介紹形式主板上市 首日掛牌收報30.75元

中國房地產交易平台貝殼（02423）以介紹形式來港於主板雙重主要上市，首日掛牌開市報30元後股價獲承接，最高曾見32.45元，收市報30.75元，與其ADR周二晚收市報11.83美元（約30.76港元）相若，全日成交額1,598萬元。

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貝殼是內地領先的綫上綫下一體化房產交易和服務平台。是次以介紹方式在本港主板上市，聯席保薦人分別為高盛及中金。去年，貝殼其平台完成超過450萬筆房產交易，合計總交易額達到38,535億元人民幣。按總交易額計算，公司是中國最大的房產交易和服務平台，同時也躋身全球前三大商業平台。去年淨收入總額807.5億元人民幣，按年升14.5%，虧損5.2億元人民幣

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記者：張以正