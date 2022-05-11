新世界投資逾200億　建九龍西甲廈商圈　長沙灣荔枝角道888號率先入伙

長沙灣近年有不少重建、新項目落成，其中由新世界（00017）發展的荔枝角道888號項目今日（11日）獲發滿意紙，屬區內首個全新落成的頂級甲廈。值得留意的是，項目已吸引金融、保險、大專機構及知名企業進駐。

新世界指，荔枝角道888號項目至今售出約75%樓面，其中金融、保險及大專機構約佔一半，包括南洋商業銀行、上市科技公司栢能集團（01263）、港大專業進修學院等知名機構。

資料顯示，新世界於2017年大舉投資長沙灣，先後投得3幅商業地，合共投資逾200億元，致力建立區內首個全新大型「甲廈商圈」，而荔枝角道888號則為首個落成項目，而瓊林街項目、永康街項目亦料快將登場，前者料2023年落成、後者料2024年落成。

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