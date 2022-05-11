  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (三) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

越秀地產17億人幣 收購杭州商住項目51%權益

股樓投資 20:30 2022/05/11

分享：

分享：

內房股越秀地產(00123)進一步拓展大灣區以外市場。公司宣布持有95％權益的附屬公司出資17億元人民幣，收購持有杭州市物業項目的杭州北匯置業51％股權。集團表示，出資包括股權轉讓代價約7,301萬元人民幣及貸款轉讓金額約16.3億元人民幣，項目坐落於杭州市餘杭區勾莊板塊，地皮面積約19.49萬平方米，許可建築面積約22.59萬平方米，建成後將為一個大型綜合商住項目，包括5棟高層住宅、27棟中層住宅、12棟洋房以及1棟公租房。項目現時尚未開始動工，其開發預計於2025年5月完成。

【小米1810】雷軍預計智能工廠第二期明年投產 毎年可生產1000萬部高端手機   詳情請看【下一頁

越秀地產表示，項目坐落於杭州市餘杭區勾莊板塊，地理位置優越，交通便利，距武林商圈11公里，距錢江新城16公里，地處良渚組團中心，周邊設施蓬勃發展。除現有的西田城、金地廣場及城北萬達外，去年新建成杭行薈，可達地鐵 4號線儲運路綜合站。此外，項目距地鐵2號線白洋站約1.5公里，距目前在建的地鐵4號線勾陽站約1.0公里，擁有雙邊終點站，並配置一間幼稚園、一間中學、一個社區中心等便利設施，從而提供各類生活保障設施。

摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

集團認為以合理的價格透過收購開發項目所處地塊，有助增加優質土地儲備，故而進一步鞏固集團在杭州的戰略地位。這項目亦將是集團在廣東省外的第一個交通導向型(TOD)開發項目。

同場加映  【iM會客室】5月「理財月」: 「年輕人理財」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

越秀地產（00123） 港股

下一篇文章

新世界投資逾200億　建九龍西甲廈商圈　長沙灣荔枝角道888號率先入伙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款