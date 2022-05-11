越秀地產17億人幣 收購杭州商住項目51%權益

內房股越秀地產(00123)進一步拓展大灣區以外市場。公司宣布持有95％權益的附屬公司出資17億元人民幣，收購持有杭州市物業項目的杭州北匯置業51％股權。集團表示，出資包括股權轉讓代價約7,301萬元人民幣及貸款轉讓金額約16.3億元人民幣，項目坐落於杭州市餘杭區勾莊板塊，地皮面積約19.49萬平方米，許可建築面積約22.59萬平方米，建成後將為一個大型綜合商住項目，包括5棟高層住宅、27棟中層住宅、12棟洋房以及1棟公租房。項目現時尚未開始動工，其開發預計於2025年5月完成。

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越秀地產表示，項目坐落於杭州市餘杭區勾莊板塊，地理位置優越，交通便利，距武林商圈11公里，距錢江新城16公里，地處良渚組團中心，周邊設施蓬勃發展。除現有的西田城、金地廣場及城北萬達外，去年新建成杭行薈，可達地鐵 4號線儲運路綜合站。此外，項目距地鐵2號線白洋站約1.5公里，距目前在建的地鐵4號線勾陽站約1.0公里，擁有雙邊終點站，並配置一間幼稚園、一間中學、一個社區中心等便利設施，從而提供各類生活保障設施。

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集團認為以合理的價格透過收購開發項目所處地塊，有助增加優質土地儲備，故而進一步鞏固集團在杭州的戰略地位。這項目亦將是集團在廣東省外的第一個交通導向型(TOD)開發項目。

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